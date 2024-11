Yanina Latorre se hartó de Wanda Nara y la destrozó por los videos con Mauro Icardi: "Va a lograr que..."

"Ya la vimos con L-Gante, los vivos, los chivos y '¿qué tengo que hacer?' Aparecer con Icardi. Es de manual", disparó la panelista de LAM (América TV).

Luego, la rubia sostuvo: "Ella expone, ella los muestra, ella se manda cagadas y después... es muy difícil. Wanda va a lograr que la prensa deje de elegirla, porque ella es hija de la prensa. No es alguien con gran talento, y la gente en redes ya se le dio vuelta. La gente de esta novela ya se pudrió, nadie le cree nada".

Yanina Latorre aniquiló a Wanda Nara por su encuentro con Mauro Icardi y contó un dato clave

Tras la escandalosa separación con Wanda Nara, Mauro Icardi compartió este miércoles un video en sus redes sociales que generó fuertes repercusiones.

En las imágenes se podía ver a la mediática en la casa del country Santa Bárbara donde el futbolista está viviendo tras ser desalojado del Chateau Libertador. Sin embargo, minutos después, el jugador decidió eliminar todo.

Y ahora, Yanina Latorre fue una de las primeras en reaccionar a estas imágenes y arrojó picantes críticas contra Wanda. “¿No era violento? ¿Qué pasó? La abogada quilombera no dijo que amenazaba a Wanda y que ella le tiene miedo? JAJAJA”, señaló filosa la panelista de LAM en su cuenta de X (ex Twtitter) haciendo referencia a las declaraciones que dio Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a la mediática.

Luego Yanina afirmó tener información exclusiva sobre este inesperado encuentro que seguramente contará en LAM. Según la panelista, no habría reconciliación entre Wanda e Icardi porque el futbolista no estaría interesado en retomar la relación. De esta manera, sugirió que fue Wanda quien habría buscado acercarse a su ex.