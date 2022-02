Yao Cabrera mostró los certificados médicos tras el accidente

“Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones de lo sucedido”, continuó mediante las historias de Instagram.

“Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza. Quiero pelear el 5 de marzo en Dubai contra Maidana y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el tras eejor show de todos”, agregó con respecto a las especulaciones sobre la pelea pautada con El Chino Maidana.

Desde sus historias de Instagram, Yao Cabrera mostró las radiografías y constancias médicas de sus lesiones, para responder a quienes dudan de la veracidad del accidente que sufrió. "Costillas fisuradas", expresó el Youtuber en una de sus historias.

Y en otra agregó junto al documento médico: "Parte médico oficial sin nombres del doctor y la clínica por pedido del mismo director del hospital".

Además, aclaró: “Si hubiese fingido mi caída mínimo tendría un video del momento en el que caigo grabado en HD, con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales. Sé que les cuenta creerme ya que anteriormente hice cosas actuadas y fingidas. Pero desde que empecé con la idea de boxear y de promover el deporte, me prometí a mí mismo no hacer más nada irreal que pueda dañar a terceros”.

El Youtuber Yao Cabrera se volvió a mostrar desde las redes sociales el sábado con una imagen en silla de ruedas y con una venda en su cabeza. "Buenas tardes equipo, acá mejorando de a poco", expresó con buena energía.