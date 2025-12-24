"Un tumor en la cabeza...": Luciana Salazar reveló las consecuencias en su salud por el enfrentamiento con Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado se volvieron a ver las caras en la Justicia el 22 de diciembre por la cuota alimentaria de Matilda en la que otra vez no se llegó a un arreglo entre las partes.
La modelo Luciana Salazar confesó los problemas de salud que sufrió en medio de su batalla judicial con su ex Martín Redrado por Matilda.
Lo cierto es que en diálogo con el programa Puro Show (El Trece), la modelo se refirió a la eterna batalla legal con su ex pareja y contó por primera vez cómo este tema la afectó directamente en su salud.
"Ya me imaginé que no iba a haber acuerdo, nos hicieron perder un mes más (por la feria judicial). Vinieron con propuesta cero, ni una a la que ya habían traído. Y el juez le dio un mes para que pudieran evaluar y traer otra oferta", comenzó Luli.
Y dejó en claro: "A medida que iban saliendo las pruebas a la luz tuvo que mover su discurso para sostener sus mentiras. Primero que no había firmado, después que firmó bajo extorsión, todo bochornoso".
Salazar dejó en claro que no tiene contacto con Redrado y afirmó: "Ya no tenemos comunicación porque lo tengo bloqueado hace un montón de tiempo, él no. Él me escribía cuando estaba en pareja. Cuando venía a visitar a Matilda a escondidas, se me tiraba, insinuaba, quería seguir teniendo cosas conmigo, me seguía diciendo que me amaba. Y yo le dije: ‘tenés que respetar a la persona que tenés al lado’, nunca la respetó. Yo la respetaba, no él".
"Es cínico y encima con una menor, que eso pasa del cinismo a la maldad directamente. No pudo presentar ninguna prueba de lo que él dijo, no aportó nada. No solo violentó a la nena psicológicamente sino económicamente y lo emocional que generó en ella. Matilda sabe todo y se acuerda, es maldad pura", continuó la modelo indignada.
Luciana Salazar siguió muy dura contra su ex pareja: "Martín Redrado es cínico, está obsesionado conmigo. Me quiere hacer daño siempre, lo dice y sabe todo la gente que lo conoce. Él para el afuera me deja a mi como la loca y que la que no suelta soy yo, pero en realidad él es el que me sigue escribiendo y le falta el respeto a la persona que tiene al lado".
"Está totalmente obsesionado conmigo y no lo digo yo sino toda la gente que lo conoce, lo que pasa que para el afuera hace que la loca y que no suelta soy yo. Estoy muy sola con todo este tema con una persona que tiene mucho poder en los medios. Yo tengo una lucha mucho más fuerte, me están mandando haters", explicó Luciana Salazar.
Sobre el final, Luli reveló que toda esta situación la afectó en su salud y debió hacerse estudios en su cabeza ante algunos valores que le dieron mal.
"Hace unos meses atrás me tuve que hacer una resonancia en la cabeza porque me dieron muy mal unos valores y pensaron que podía llegar a ser un tumor. Gracias a Dios no pero me aclararon que eso se debe a un estado de estrés severo crónico", comentó sobre la situación con Martín Redrado que la afectó en su salud.
Y cerró con una firme advertencia: "Frente a esto el día de mañana a Redrado le va a costar que le voy a tener que hacer un juicio por daños y perjuicios por todo lo que estoy viviendo. No solo por lo que me trae de salud, sino por los problemas económicos y las deudas que me trajo, además me puso el título de extorsionadora adjudicándome algo que yo no hice".