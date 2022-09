Yuyito González explicó por qué no quiere estar en la biopic de Guillermo Coppola

-Guillermo Coppola-

La ex vedette, quien fue pareja de Coppola hace varias décadas, dejó en claro su postura en diálogo con Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal: “Me llamaron de la productora por la serie de Guillermo y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada…no quiero saber nada de esta serie, no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar", precisó Yuyito González.

"No mezclo lo personal con lo público…ni quiero saber porque sé que voy a tener que responder como me pasó con la serie de Maradona, no me enteré de nada, porque no me quiero enterar de nada”, argumentó Yuyito.

Y cerró tajante: “No me gusta en absoluto que circule algo que tenga que ver con que yo estuve en fiestas de ese tipo, nunca fue mi onda, jamás. Menos aún siendo yo pareja de Guillermo, un hombre del cual estuve enamoradísima y con quien tuve una hija. No me resulta ni siquiera simpático, publicitario, nada”.

Qué dijo Yuyito González sobre la serie de Diego Maradona

Pasados los primeros capítulos de Maradona: Sueño Bendito, Amalia Yuyito González habló con A24 sobre la escena de la serie de la vida de Diego Maradona donde la señalan como amante del Diez. Según la serie de Amazon Prime Video, Diego Maradona comienza a derrapar la mismísima noche en la que firma su contrato con Boca.

El ídolo acepta una propuesta de Coppola y termina en un boliche, junto a Jorge Cysterszpiler, rodeado de mujeres, tomando champagne y completamente desenfrenado. Luego pasa la noche con una de las vedettes del momento, que era novia de Coppola. Si bien en la serie se llama Mónica (Romina Richi), todo indica que podría ser Amalia Yuyito González .

Y en una nota con A24 la icónica vedette de los '80 y '90 rompió el silencio. Consultada sobre las escenas del tercer capítulo de la bioserie y la posibilidad de que fuera ella el personaje de Mónica quien aparece en un juego erótico en la cama con un jovencísimo Maradona tras la presentación de Guillermo Coppola , Amalia González aseguró de entrada: "No soy yo, jamás estuve en una habitación con Diego de esa forma".

Al tiempo que agregó: "Nunca tuve el pelo así y no compartí el momento que muestra esa escena", para luego dejar en claro: "Yo era la mujer de Coppola. Intocable aunque se llamara Diego Maradona. Guillermo jamás lo hubiera aceptado. Y yo tampoco" .

No obstante, cabe destacar que al comienzo de cada capítulo Amazon aclara que "algunos elementos fueron creados para dramatización".