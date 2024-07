Yuyito González reveló detalles de la cita con Javier Milei en el Teatro Colón: "Es distinto a todos"

“Me había ocupado de mi outfit porque quería estar divina y me puse una ropa espectacular. Me sentí muy cómoda. Después fue todo súper tranquilo”, explicó Yuyito González en diálogo con Mañanísina, El Trece.

“Yo venía hace como dos días medio engripada, así que hoy amanecí con 38 de fiebre pero me tomé un analgésico y me vine a hacer el programa”, agregó.

Y remarcó que se sintió "muy tranquila" durante el evento: “Cero estrés, cero nervios, pero no dejo de lado que fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei y en el Colón que nunca había ido a ver una obra. Fue maravilloso y hermoso”.

"Esa entrevista fue espectacular", recordó sobre la charla televisiva tan comentada que le hizo en su programa al presidente hace unos meses.

Dejó en claro además que aquella vez que fue al Luna Park cuando estaba Milei gestionó ella misma su ingreso: “No me invitó, esa vez me autogestioné yo la invitación con mis contactos”.

"Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante, porque una primera invitación para ir al Teatro Colón ya te habla de una cabeza bastante particular. Me parece que es un hombre distinto a todos", elogió Yuyito González a Javier Milei.

yuyito gonzalez en el teatro colon.jpg

Las fotos del look de gala de Yuyito González junto a Javier Milei en el Teatro Colón

Yuyito González y el presidente Javier Milei se llevaron todas las miradas de la prensa al mostrarse juntos en el Teatro Colón observando la última función de la ópera Carmen.

Primero fue Milei quien llegó al histórico recinto y luego hizo lo propio la actriz y conductora de Empezar el día, Ciudad Magazine. Sin embargo, los dos observaron juntos la función desde el palco presidencial.

Amalia Yuyito González lució un traje entero color blanco crema con camisa y saco del mismo color, y zapatos de vestir en negro y se mostró de manera muy elegante para la gala en el Colón que contó con muchos medios presentes.

yuyito gonzalez en el teatro colon 2.jpg

Hace unos meses, en su visita al ciclo Noche al Dente, América TV, la actriz y conductora destacaba al mandatario como hombre: “Es más facha en persona... nos sorprendió su buena onda”, decía.

Lo cierto es que en abril de este año el presidente y la humorista Fátima Florez confirmaron el final del romance después de unos meses de relación, argumentando la imposibilidad de compartir mucho tiempo juntos por sus agendas de obligaciones y trabajo.

PrimiciasYa te muestra las fotos del look para la función de gala en el Teatro Colón que eligió Yuyito González para ver la función junto al presidente Javier Milei.

