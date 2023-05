Zaira Nara en un nuevo capítulo de su relación con Facundo Pieres: ¿reconciliados?

Embed

Aunque nunca confirmaron la relación, la pareja vivió un apasionado romance que comenzó en 2022 y terminó este año. Según trascendió, Pieres quería blanquear la relación, pero ella se opuso, por eso terminaron.

“La verdad es que casi siempre estuve en pareja, desde que tengo noción estuve muy acompañada siempre y ahora tengo esa sensación de esas ganas de estar tranquila. Conectada con mis hijos, con mi vida que ya bastante ocupa, así que por ahora estoy así”, había declarado Zaira Nara el mes pasado.

Zaira Nara.jpg

Zaira Nara explicó cómo se creó su recordado tuit cuando se separó de Diego Forlán: "Una idea de..."

Además de la inesperada confesión sobre la relación con su hermana Wanda Nara, Zaira Nara explicó por primera vez cómo nació su famoso tuit cuando se separó del entonces futbolista uruguayo Diego Forlán en 2011.

"Ahora lo que les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASÉ!", lanzó en Twitter la conductora el 12 de junio de 2011 y aquella frase generó un gran revuelo en los medios durante un largo tiempo.

En el ciclo Noche al Dente, América TV, Zaira comentó cómo se gestó ese tuit icónico y reveló además qué periodista le escribió al instante para saber más del tema.

“Una vez cuando me peleé con una pareja... con mis amigas somos muy clan, como que te mirás y arrancamos, ni hace falta ni que me llamen", comenzó la modelo y conductora.

Y siguió: "Y en esta oportunidad, me había separado y había sido algo como bastante heavy, sobre todo para la edad que yo tenía que era 21 años y era como el fin de la vida. Levanté el teléfono, les dije a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz, así toda la ruta 2 y me dijeron ‘Así llorás y te descargás todo’. Y atrás venía mi hermana porque ella no se podía perder una. Nos siguió toda la ruta”, agregó la madre de Malaika y Viggo.

Y sobre ese mensaje, aseguró: “La cosa era cómo comunicarlo a los medios. Y ahí una de mis amigas me dijo: ‘¿Y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero lo puse con una inocencia…”.

“Fue una idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque ella lo tiró y se fue a preparar unos mates. Y cuando volvió yo ya lo había subido. Ni siquiera habíamos desayunado, me acuerdo literal. Me acuerdo que Ventura (Luis) me escribía”, finalizó Zaira Nara.