Zoe Bogach reveló el insólito motivo por el que no se baña hace una semana: "Me da..."

Además, explicó que evita completamente el contacto con el agua porque teme sentir dolor o irritación en las heridas. “Me da fobia entrar al agua por los puntos, el jabón y todo eso. Siento que me va a arder”, expresó.

La influencer también reveló que diariamente se coloca alcohol sobre las cicatrices para ayudar a la recuperación, aunque admitió que eso no le quita el miedo. “Todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatricen, pero igual no puedo entrar al agua”, sostuvo.

Por último, Zoe aprovechó el video para pedir consejos a otras mujeres que hayan atravesado una cirugía similar. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó a sus seguidoras, buscando tranquilidad en plena recuperación.