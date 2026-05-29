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Zoe Bogach reveló el insólito motivo por el que no se baña hace una semana: "Me da..."

La exparticipante de Gran Hermano, Zoe Bogach, explicó por qué no quiere entrar en la ducha y pidió ayuda a sus seguidores.

29 may 2026, 08:00
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Zoe Bogach reveló el insólito motivo por el que no se baña hace una semana: Me da fobia
Zoe Bogach reveló el insólito motivo por el que no se baña hace una semana: Me da fobia
Zoe Bogach reveló el insólito motivo por el que no se baña hace una semana: "Me da fobia"

Zoe Bogach sorprendió a sus seguidores al contar el difícil momento que atraviesa tras someterse a una cirugía de aumento de busto. La ex participante de Gran Hermano confesó que hace una semana evita bañarse por miedo a mojarse los puntos de la operación y terminó descolocando a todos con su sinceridad.

“¿Podemos hablar de que realmente no me baño hace una semana?”, lanzó sin filtros en un video de TikTok que rápidamente se viralizó.

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Ante la repercusión que generó su confesión, Zoe aclaró que mantiene ciertos cuidados básicos de higiene. “Obviamente la parte íntima me la higienizo. Pero la cabeza me la lavé solamente una vez, el lunes”, explicó.

Luego contó que no logra superar el temor que siente desde la intervención quirúrgica. “No quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme el pelo. Necesito sí o sí que alguien me ayude”, detalló.

Además, explicó que evita completamente el contacto con el agua porque teme sentir dolor o irritación en las heridas. “Me da fobia entrar al agua por los puntos, el jabón y todo eso. Siento que me va a arder”, expresó.

La influencer también reveló que diariamente se coloca alcohol sobre las cicatrices para ayudar a la recuperación, aunque admitió que eso no le quita el miedo. “Todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatricen, pero igual no puedo entrar al agua”, sostuvo.

Por último, Zoe aprovechó el video para pedir consejos a otras mujeres que hayan atravesado una cirugía similar. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó a sus seguidoras, buscando tranquilidad en plena recuperación.

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