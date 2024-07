Stefi Roitman rompió el silencio sobre los rumores que la vinculaban con Camilo Echeverry

“Me escribieron sobre eso y yo no tenía idea de lo que me hablaban. Me fui a fijar y no lo podía creer”, sostuvo Stefi al ser consultada por Socios del Espectáculo (El Trece).

Acto seguido, remarcó la poca importancia que tuvo para ella y admitió: "No solo que no nos enteramos sino que no lo hablamos, ni existió. Es algo que existe en el mundo de las redes sociales".

"Entiendo el juego y el morbo pero cuando fui a ver de lo que me estaban hablando me reí porque de hecho, al revés, yo digo ¿qué pensará la gente que se cree esos cuentos? Nosotros nos amamos y tenemos una relación espectacular, no entiendo. Pero cero, me da mucha risa", concluyó.

El costoso y utilitario regalo de Ricky Montaner a Stefi Roitman por su cumpleaños número 30

Stefi Roitman vivió un 18 de julio repleto de emociones. Ya desde temprano fue la encargada de conducir el acto por los 30 años del atentado a la sede de la AMIA donde brindó un discurso muy emotivo al borde de las lágrimas.

Por la noche, fue el turno del festejo de su cumpleaños número 30 en la exclusiva zona de Puerto Madero, acompañada de sus amistades y familiares más cercanos.

Allí la actriz reveló cuál fue el especial regalo que le hizo su marido, Ricky Montaner, con quien se casó en enero de 2022 con un gran evento para más de 400 invitados en Exaltación de la Cruz.

El cantante le obsequió a su esposa una costosa cámara que Stefi deseaba tener hace mucho tiempo y que utilizará para grabar contenido para Youtube.

“Lo quería hace mucho y me hizo muy feliz”, precisó la actriz con alegría en el lugar sobre el regalo de su pareja.

Desde las redes sociales, Stefi Roitman fue compartiendo distintas postales que subían sus seres queridos del gran festejo, donde hubo una ocurrente torta, música, baile, brindis y canto de feliz cumpleaños.

