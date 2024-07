El sentido discurso de Stefi Roitman a 30 años del atentado a la AMIA: "Forma parte de mi identidad"

“En este instante, hace 30 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, comenzó leyendo con profunda emoción Stefi Roitman.

“En este lugar, hace 30 años nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestras charlas. En este mismo instante, hace 30 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos disfrutar de su crecimiento, de hacerse mayores y personas de bien que colaboran con un mundo mejor", continuó la esposa de Ricky Montaner.

Y remarcó: "Para que el recuerdo de todos y todas permanezca entre nosotros en homenaje a esa sangre inútilmente derramada solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 30 años”.

Sobre cómo marcó el atentado a la AMIA su vida, Stefi Roitman comentó: “Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años. El día de mi nacimiento estuvo marcado por el atentado a la AMIA y de alguna manera también forma parte de mi identidad. En estos 30 años vine a la mayoría de los actos. Desde muy chica estuve parada ahí, como todos ustedes, resistiendo el frío - hoy no tan frío - primero acompañada por mi familia y más adelante por mis amigos y mis amigas, que están también hoy aquí”.

“En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir. 30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror", enfatizó en su emotivo discurso.

Y cerró: "Es realmente un honor para mí estar acompañando hoy desde este lugar, siempre con el mismo sentimiento, con la decisión de seguir ejercitando la memoria, y con el compromiso de fortalecer el reclamo por justicia. Durante todo este tiempo también hemos tenido que llorar la partida de muchos familiares, que después de haber luchado tanto se fueron sin haber visto justicia. A ellos que nos guiaron durante tantos años y que ya no están también queremos rendirles homenaje”.

El duro posteo de Stefi Roitman sobre el momento que atraviesa: "Angustia y ansiedad"

Habitual usuaria de Instagram donde mantiene un fluido ida y vuelta con sus casi cuatro millones de seguidores a quienes les muestra lo feliz que vive junto a su marido, Ricky Montaner, en las últimas horas Stefi Roitman compartió una profunda reflexión que no pasó desapercibida.

Junto a varias fotografías donde se la ve tanto sonriente como seria, Stefi reflexionó sobre su presente personal y profesional. “Estoy tan ilusionada por los proyectos que han llegado estos últimos meses (o años). No se imaginan la cantidad de veces que me he sentado en el balcón (y lo sigo haciendo) pensando tantas cosas, a veces angustiada, otras con una ansiedad galopante, a escribir, a hablar, a crear, a visualizar, a ordenar ideas y sueños".

Al tiempo que deslizó que "Esta red social es, muchas veces, una pantalla de lo que parecería ser una vida siempre feliz y perfecta”, y aseguró: “Pero todos sabemos muy bien que no es la realidad y yo no quisiera que ustedes piensen que mi vida es eso porque mis días lejos están de ser 100% lo que comparto la mayor cantidad de las veces”.

“Cada uno de nosotros pasa por las montañas rusas que Dios y la vida le manda. Ya son 29 años por acá…”, prosiguió y remarcó: “A lo que voy es, me gusta usar este espacio que es mío, pero que también es suyo, para decirles que posta hoy estoy feliz de las oportunidades que han estado llegando porque son consecuencia de un proceso”.

Asimismo, Roitman insistió en que su presente es un “proceso que sigue siendo proceso. Eterno les diría. Pero qué bueno, sean muchas o pocas oportunidades (eso es relativo para cada quien), saber que las trabajé, las pedí, las visualicé, me enfoqué, me acomodé, me incomodé, me lloré todo también… etc.”.

“Si bien la angustia y la ansiedad persisten muchas veces, estoy disfrutando del camino y eso me da una paz inigualable. Sobre todo, porque mis seres queridos están bien y eso a mí me da todo también”, confesó a corazón abierto y concluyó pidiendo: "No quisiera que piensen jamás que mi vida es esta red social. Muchos lo saben, pero sentí compartirlo. Estamos todos un poco en la misma, más aún en este mundo rarísimo en el que vivimos. Los amo”.