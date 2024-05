El duro posteo de Stefi Roitman sobre el momento que atraviesa: "Angustia y ansiedad"

Estoy tan ilusionada por los proyectos que han llegado estos últimos meses (o años) No se imaginan la cantidad de veces que me he sentado en el balcón (y lo sigo haciendo) pensando tantas cosas, a veces (1).jpg

Al tiempo que deslizó que "Esta red social es, muchas veces, una pantalla de lo que parecería ser una vida siempre feliz y perfecta”, y aseguró: “Pero todos sabemos muy bien que no es la realidad y yo no quisiera que ustedes piensen que mi vida es eso porque mis días lejos están de ser 100% lo que comparto la mayor cantidad de las veces”.

“Cada uno de nosotros pasa por las montañas rusas que Dios y la vida le manda. Ya son 29 años por acá…”, prosiguió y remarcó: “A lo que voy es, me gusta usar este espacio que es mío, pero que también es suyo, para decirles que posta hoy estoy feliz de las oportunidades que han estado llegando porque son consecuencia de un proceso”.

Stefi Roitman 2.jpg

Asimismo, Roitman insistió en que su presente es un “proceso que sigue siendo proceso. Eterno les diría. Pero qué bueno, sean muchas o pocas oportunidades (eso es relativo para cada quien), saber que las trabajé, las pedí, las visualicé, me enfoqué, me acomodé, me incomodé, me lloré todo también… etc.”.

“Si bien la angustia y la ansiedad persisten muchas veces, estoy disfrutando del camino y eso me da una paz inigualable. Sobre todo, porque mis seres queridos están bien y eso a mí me da todo también”, confesó a corazón abierto y concluyó pidiendo: "No quisiera que piensen jamás que mi vida es esta red social. Muchos lo saben, pero sentí compartirlo. Estamos todos un poco en la misma, más aún en este mundo rarísimo en el que vivimos. Los amo”.

Stefy Roitman mensaje IG.jpg

Stefi Roitman se hizo un rotundo cambio de look y dejó sin palabras: las fotos

Es sabido que Stefi Roitman comparte con sus varios millones de seguidores su día a día en las redes sociales. Lo cierto es que la actriz y modelo argentina casada con Ricky Montaner mantiene un constante ida y vuelta con sus fans y los de su marido cantante.

Es así que en esta oportunidad, Roitman mostró desde su perfil de Instagram su paso por la peluquería, en el que se animó a un cambio realmente extremo. La nuera de Ricardo Montaner cambió rotundamente su color de pelo. Del rubio caramelo que usó durante un buen tiempo, Stefi adoptó desde hace unos días un castaño muy oscuro, rozando con el morocho.

stefi Roitman cambio de look 3.jpeg

Y no fue otro que Max Jara el estilista encargado del jugado cambio de look de la modelo, dado que a la tintura le sumó un corte muy años '90: melena corta con mucho volumen y luminosidad, aportándole frescura a su nueva imagen.

Así, Stefi Roitman su suma a esta tendencia internacional, adoptada por celebrities como Zendaya y Penélope Cruz, caracterizada por una imagen más limpia, intacta y elegante, evocando la esencia de la clase alta de los años 90. ¡Una diosa!