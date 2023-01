El desgarrador relato de Graciela Alfano luego de superar un cáncer: "Perdí el miedo a morirme"

Embed

"Y cuando uno le pierde el miedo a morirse, porque lo naturalizas que va a pasar, yo salí en un estado de equilibrio, de un estado de alegría, de estar contenta con la vida, con lo que me toque, voy a estar bien siempre", sumó la ex vedette, notablemente conmovida y agradecida de haber superado el grave problema de salud.

"¿En qué se te modificó lo diario?", le preguntó Ángel, a lo que Alfano le respondió "los primeros meses tuve un régimen absoluto, medicación, controles, no tenía mucha energía, pero ahora que pasó estoy muy bien. La remé como una bestia, fue muy muy difícil".

"La medicina preventiva es muy importante para ir detectando a tiempo este tipo de cosas", cerró Alfano a quien le detectaron el cáncer en un estudio de rutina y que, gracias a su estilo de vida saludable, logró sortear la enfermedad.

Graciela Alfano confirmó que volvió con su ex

El 2022 no fue del todo bueno para Graciela Alfano, pero el 2023 lo arrancó con todo: Tras revelar que hace apenas dos meses, la ex vedette tuvo que ser sometida a dos intervenciones en sus riñones por la aparición de tumores, se animó a confesar que volvió con su ex marido, Quique Capozzolo, el padre de sus tres hijos.

"La palabra “novio” no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex. Es lo mejor que hay, fantástico", aseguró en una nota a La Nación.

"Cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente. La relación es absolutamente distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones", analizó sobre esta nueva oportunidad que se dieron.

"Acá lo interesante es la persona que evolucionó desde otro lugar. Es la novedad, pero con alguien con quien ya tuviste otra historia en otro momento de la vida. Entonces se convierte en algo diferente, nutritivo. La familia está mejor", sumó.