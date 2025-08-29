La China Suárez y su sorpresivo mensaje en turco tras el romántico posteo de Mauro Icardi

Primero, la actriz subió una postal de sus tres hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- abrazados y a pura sonrisa: "Mi vida entera", expresó junto al emoji de un corazón.

Luego, la China Suárez se sacó una selfie que acompañó con un breve texto en idioma turco: "Günaydin” comentó, que significa “buen día”.

Lo cierto es que luego de mudarse la China Suárez y Mauro Icardi a un nuevo hogar en Estambul, la relación entre los dos marcha de la mejor manera y así lo evidencian desde la virtualidad.

Incluso el delantero tendría intenciones de renovar su contrato con su actual club por varios años más, el cual vence en 2026, luego de regresar a la actividad profesional tras la grave lesión que sufrió en noviembre en su rodilla por la que fue operado en la Argentina.

china suarez foto turquia hijos

china suarez turquia mensaje

El informe clave que favorece a Mauro Icardi en el reclamo de Wanda Nara por sus hijas

Se filtró el informe del Ministerio Público Tutelar que analiza el vínculo de Wanda Nara con sus hijas y detalla cómo esta relación podría impactar en los derechos y responsabilidades de Mauro Icardi.

“Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas”, adelantó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), quien luego resumió: “Ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero que temen decirlo por influencia de la madre”.

“Este dictamen de 11 páginas que estoy leyendo fue publicado el 18 de agosto. Ella estaba en Los Ángeles a punto de hacer la entrevista (para La Divina Noche de Dante, por El Trece) y cuando vuelve la reacción de Wanda se modifica", contó.

Al referirse al documento de Marcelo Gustavo Jalili, la periodista aclaró: “Es descriptivo, pero no colabora para el lado de Wanda. Más en un contexto de restitución internacional”.

“Al solicitarle la profesional a Wanda que colabore para ayudar a que se active el teléfono de una de las nenas para comunicarse con Icardi, ella responde diciendo que Mauro les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas, y que para ellas era una gran humillación. Y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”, leyó la panelista.

"Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre. Esto refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma", manifestaron los peritos oficiales en la causa de familia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.