Fuerte ninguneo de Wanda Nara a L-Gante: "Ustedes me involucran con cada uno..."

“Por ahora no me gustaría volver a enamorarme, estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola”, sumó, y fue tajante al referirse a su relación con el referente de cumbia 420.

"Pero también me involucran con cada uno que… Lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor yo no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que pueden ser mis hijos”, cerró.

Wanda Nara habló sobre su reconciliación con Mauro Icardi: "Que diga esas palabras de amor a mi..."

Más allá de los miles de kilómetros que los separan, Mauro Icardi eligió recibir el año con una foto de su por ahora esposa, Wanda Nara, y agradeció tener "una hermosa mujer" a su lado.

Sobre el posteo, y la posible reconciliación ente ambos, la empresaria que se encuentra en Punta del Este combinando trabajo y placer, habló en exclusiva con A la tarde (América TV), y no negó que pueda existir una posible reconciliación entre ambos.

Al ser consultada por Gustavo Descalzi sobre el posteo que le dedicó el futbolista, aseguró "yo estaba acá en Punta, quizá era otra mujer que lo estaba acompañando", bromeó.

Y luego se sinceró: "Fue lindo, que diga esas palabras de amor siempre son bien lindas, bien recibidas, después el tiempo dirá, vamos a ver, vamos despacio", dijo.

Así, con estas declaraciones, Wanda dejó abierta la posibilidad a que su regreso a Estambul la reencuentre con el amor de Mauro, y se den una nueva oportunidad, una vez más.