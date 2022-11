Gran Hermano 2022: el fuerte enfrentamiento entre Conejo y Alfa que dejó a todos mudos

El participante de 60 años no se tomó con humor un chiste que le hizo el cordobés, y cansado de su actitud el cordobñes le hizo un planteo a su compañero: "60 años tenés y no te bancás ni una joda". "¿Y qué tiene que tenga 60 años?", le respondió Alfa.

"Vos no te bancás que te hagan una joda y hacés todas las jodas. No sabés bancarte una joda. A vos hay que dejarte dormir, a vos hay que dejarte descansar", comenzó subiendo notablemente su voz.

"Después te hacés el maduro, el ‘ya tengo 60 años’. Si te gusta bien y sino también. Sino hay que andar siempre callándose la boca con él", cerró, cansado de las actitudes de Alfa.

Julieta se depiló mal las cejas en Gran Hermano 2022: la inesperada reacción de Romina

Luego de la desopilante experiencia de Julieta Poggio en la cocina al intentar ayudar a Romina Uhrig en Gran Hermano 2022, ambas fueron protagonistas de otro divertido momento dentro de la casa.

Disney, como le dicen cariñosamente sus compañeros, tuvo un mal manejo de sus dedos al depilarse la ceja frente al espejo de la habitación y se mostró disconforme por el resultado final.

"No sé bolu.. Se nota, no me gusta para nada", repetía a cada rato Julieta ante las risas de sus compañeras. "Mirá, mirá! No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué?", se arrepentía la modelo.

Lo cierto es que al acercarse y verla, Romina no pudo evitar tomarse la boca con sus manos, sin poder creer cómo le habían quedado las cejas a su compañera y la ex diputada estalló de risa.

