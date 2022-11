Gran Hermano 2022: el inesperado "follow" de un famoso cantante a La Tora

Juariu señaló que Chano Moreno Charpentier comenzó a seguir a La Tora. "Te empezó a seguir ayer. Y vi que vos le diste likes", comentó la panelista.

La ex GH reveló que, desde hace años, es fanática del intérprete de "Ciudad Mágica". "Soy muy fan. Cuando me di cuenta, se lo conté a una amiga porque me encanta", sostuvo en el ciclo de Vero Lozano.

la tora gran hermano.JPG

El curioso significado del tatuaje que tiene La Tora de Gran Hermano 2022

Hace apenas unos días, Lucila Villar se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2022. El choque con Walter Alfa Santiago le dio un pase directo a la puerta de salida.

La Tora -como le decían sus compañeros- enfrentó al más veterano de la casa por haberse dirigido son palabras subidas de tono hacia Coti. Ese enfrentamiento no fue bien tomado por el público. Por esa razón, fue elegida para dejar el juego.

En una nota con PrimiciasYa, la rubia reveló que, en caso de reingresar al reality, no cambiaría sus convicciones. "Las bromas de Alfa no fueron bromas. Mis formas no fueron las correctas, pero mantengo los pensamientos que tuve. Lo único que cambiaría sería mi temperamento", sostuvo.

LUCILA VILLAR (10).JPG

En el brazo, La Tora tiene un tatuaje muy espacial: una medusa. Un diseño que tiene un significado muy especial.

Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea que fue violada y embarazada por Poseidón. Pra arruinar su belleza, Atenea transformó sus cabellos en serpientes y la condenó a convertir en piedra a quien admirase su rostro.

El tatuaje de Medusa es un símbolo de feminismo, que guarda un fuerte dolor y un destello de esperanza, con un poderoso significado de lucha contra la violencia, la injusticia y que abre los ojos.