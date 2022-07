Fer Dente y Franco Masini protagonizarán "Regreso en Patagonia" una producción musical en calle Corrientes

Por lo pronto, el jueves 14 de julio se llevarán a cabo en el teatro Astral, las audiciones para cubrir los roles de ensamble y elenco. El equipo creativo convoca a actores, actrices, bailarines/as y acróbatas entre 18 y 40 años con excelente formación en canto y danza. Los interesados deben presentar CV y dos fotos (rostro y cuerpo entero) y elegir una pista de 1:30 de duración, que sea de teatro musical contemporáneo, para demostrar el rango vocal y su capacidad interpretativa.

La obra cuenta la historia de Guillermo Prado (Fer Dente) un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Nahuel Penissi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

El elenco lo completan: Laura Esquivel, Roberto Peloni y un destacado elenco de lo mejor del género de nuestro país. “Regreso en Patagonia” se podrá disfrutar de jueves a domingos con doble función los días sábados. Las entradas salen a la venta a partir del 11 de julio en la boletería del teatro o a través del sistema de Plateanet.