Alejandro Fantino desafió a los "piolas" del medio que se rieron de su video viral

“Me dio un poquitito entre pena y gracia. Gracia por supuesto me dio lo que pasó con lo que subí bailando el viernes. Muchas gracias por la cantidad de memes que aparecieron, y lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive, pero me dio un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de redes, de algunos colegas y de algunos dando vuelta por ahí”, arrancó el conductor.

Y añadió picante: “Una vez que terminé de entrenar para pelear cinco rounds con el Ninja voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, los humoristas, los que se ríen de todo el mund0. Con la lengüita son karatekas, entonces me da un poquitito de pena algunas interpretaciones del sistema... No sé cómo decirlo, es una cuestión entre triste y risueña”.

“Con la vida que llevo de hacer deporte, matándome, dándole para delante... Todo lo que hago en redes es una vida sana, comer bien, demostrar que a los 50 años se puede subir a pelear... Y tener que fumarme que algún estúpido salga a decir boludeces, o sea, lo entiendo, pero es triste, pero así es la vida, así es nuestro medio y hay que darle para adelante”, siguió Alejandro Fantino.

“Yo igual, de todas maneras, no voy a aflojar con lo que me gusta hinchar las p...porque yo fui criado así. Mi viejo era un tipo de humor permanente y yo voy a seguir así. Si alguno entiende eso como que me está pasando algo, es una pena, pero no es así”, subrayó.

“Cierro con esto: son tres o cuatro piolas, vivos, que matan y se ríen de todo el mundo, en una o dos semanitas vamos a ver cuánto se ríen con la invitación que les voy a hacer, con todo respeto”, concluyó.

Qué condiciones le puso La China Suárez para entrevistarla

El conductor Alejandro Fantino contó detalles de aquella entrevista con La China Suárez luego de que estalló el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Según contó, fue una verdadera 'charla socrática', con re preguntas cortitas y respuestas que fueron abriendo y cerrando puertas según la entrevistada lo permitió.

Pero Fantino además se sinceró al admitir: "Voy a revelar algo: yo tuve un off con ella. Mientras ustedes estaban al aire, yo charlaba con ella y dos personas más de su equipo. Ese off no lo rompo ni bajo ni por un pedido de un juez federal. Ese off no me permitió preguntar algunas cosas después. Me contó un montón de cosas que quedan entre ella y yo. No lo llevé a la entrevista".