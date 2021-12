Anna, la hija de Andrea del Boca, sorprendió con un look muy sensual en Navidad

Anna bromeó que publicó la fotografía para mostrar su nuevo look y fue retratada junto a su perro "Kion".

"Nuevo corte de pelo", expresó, buena onda, junto a las fotos subidas de tono.

Anna Chiara

Anna Chiara del Boca enfrentó duros comentarios por su look

Andrea del Boca fue a Intrusos junto a su hija, Anna Chiara del Boca, para promocionar Perla Negra 2.0, la remake de la inolvidable telenovela del mismo nombre, que creó Enrique Óscar Torres en 1994, que puede verse por YouTube.

En el estudio de América TV, la hija de la reconocida actriz deslumbró a todos con su look.

Para la ocasión, Anna Chiara eligió un top amarrillo, con un imponente escote y un terminado de encaje. Para completar el outfit: un saco verde y una pollera negra.

En las redes sociales, la hija de la estrella de las telenovelas recibió duras críticas por su look.

"Viendo Intrusos no puedo creer que la hija de Andrea del Boca sea así. Sin discriminar. El padre no es feo. ¿A quién salió?", "Muy interesante Andrea del Boca, que lleva a su hija a Intrusos solo para mostrar las tetas", "La cara y la forma de hablar de Anna me parece tan artificial. Esa chica tiene problemitas", "Náuseas, vómito, diarrea. Eso me producen madre e hija", fueron algunos de los ataques que recibió la joven y su madre.