Benjamín Vicuña: escapada a Uruguay y sus planes para año nuevo

pasaron la Navidad con sus madres y él aprovechó para hacer una escapada al país vecino, desde donde apenas publicó historias de playa y atardeceres.

Benjamín y La China hicieron un acuerdo que involucra a Pampita, pues las dos le ceden a sus niños para año nuevo.

El actor le reveló a la instagramer de Chusmeteando que vuelve esta semana para reunirse con sus hijos y pasar el próximo fin de semana.

Florencia Peña develó intimidades de Benjamín Vicuña a meses de su superación de la China Suárez

Por estas horas Florencia Peña comparte rodaje de una película con el chileno Benjamín Vicuña, quien hizo catarsis con ella sobre su estado de ánimo a meses de su separación de la China Suárez y ella lo contó en su programa. Claro que es bien sabido que el más afectado anímicamente con la ruptura, allá por el mes de agosto, fue el actor y hasta intentó una reconciliación viajando a España cuando Eugenia se instaló allá para filmar una película, pero ella ya estaba en otra sintonía.

Así las cosas, actualmente Florencia Peña y Benjamín Vicuña están filmando Miénteme, bajo la dirección de Sebastián Schindel, con vistas a estrenarse en los cines durante 2022. Y como Flor desde su programa de Telefe (Flor de equipo) suele compartir con sus compañeros de piso y con la audiencia sus otras actividades, recientemente habló de la peli que la tiene tan entusiasmada.

Y como precisamente su personaje es pareja del chileno, Nancy Pazos -columnista del magazine de Telefe- no tuvo mejor idea que pinchar a Peña y disparar “O sea que Vicuña te vio en tu mejor faceta...”. Y como Florencia Peña no suele recular ante las chicanas, aseguró entre risas “Yo estoy en mi mejor faceta, no sé si ustedes se están dando cuenta que estoy en mi mejor momento”. En ese momento Tomás Dente quiso saber “¿Qué onda la química con él?” y la conductora contó que Benjamín Vicuña “Es un copado”.

Pero la cosa no quedó ahí, porque Pazos fue por más y le preguntó a Peña si ya lo había besado: “Todavía no, así que después les cuento. Hay escenas de todo, hacemos de pareja. No quiero spoilear”, adelantó Peña. En tanto, Polino puso el dedo en la llaga y consultó “¿De ánimo está bien él? ¿Cómo lo ves? Porque dicen que está medio bajón...”. Y fiel a su estilo. a Florencia Peña se le escapó “Y....está tristón. No voy a contar intimidades, pero estuvimos hablando bastante de lo que pasó. Él ahora está suelto”, para completar pícara “Así que en cualquier momento, empiezo a pelar audios”.