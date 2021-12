Florencia Peña develó intimidades de Benjamín Vicuña a meses de su superación de la China Suárez

Florencia Peña en Flor de equipo.jpg Desde su programa de Telefe, Florencia Peña contó cómo está anímicamente hoy Benjamín Vicuña con quien está rodando la película Miénteme.

Y como precisamente su personaje es pareja del chileno, Nancy Pazos -columnista del magazine de Telefe- no tuvo mejor idea que pinchar a Peña y disparar “O sea que Vicuña te vio en tu mejor faceta...”. Y como Florencia Peña no suele recular ante las chicanas, aseguró entre risas “Yo estoy en mi mejor faceta, no sé si ustedes se están dando cuenta que estoy en mi mejor momento”. En ese momento Tomás Dente quiso saber “¿Qué onda la química con él?” y la conductora contó que Benjamín Vicuña “Es un copado”.

Pero la cosa no quedó ahí, porque Pazos fue por más y le preguntó a Peña si ya lo había besado: “Todavía no, así que después les cuento. Hay escenas de todo, hacemos de pareja. No quiero spoilear”, adelantó Peña. En tanto, Polino puso el dedo en la llaga y consultó “¿De ánimo está bien él? ¿Cómo lo ves? Porque dicen que está medio bajón...”. Y fiel a su estilo. a Florencia Peña se le escapó “Y....está tristón. No voy a contar intimidades, pero estuvimos hablando bastante de lo que pasó. Él ahora está suelto”, para completar pícara “Así que en cualquier momento, empiezo a pelar audios”.

Miénteme, la película que reúne a Florencia Peña y Benjamín Vicuña

Tras El patrón, radiografía de un crimen, El hijo y Crímenes de familia, Sebastián Schindel vuelve al ruedo con nuevo proyecto. Alejándose del thriller psicológico, su nuevo film, Miénteme, es un hibrido ente comedia romántica y peli de aventuras, protagonizado por Florencia Peña y Benjamín Vicuña.

peña vicuña miénteme.jpg Florencia Peña y Benjamín Vicuña serán los protagonistas de Miénteme, la próxima película de Sebastián Schindel que verá la luz durante 2022.

Miénteme gira en torno a una pareja sin hijos, interpretada por Lucas Akoskin y Leonor Varela, cuyo deteriorado matrimonio toma impulso cuando intentan emparejar a su amiga Bárbara (Florencia Peña) con quien parece ser el hombre perfecto, el galante Julián (Benjamín Vicuña). Cuando se dan cuenta que Julián no es lo que parece, intentan advertir a Bárbara pero ella ya ha ido demasiado lejos.