Chano admitió que estuvo preso

“Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban”, reveló y agregó: “Nosotros vivíamos ese día en Nueva York, lo editaban y después salía en Facebook”.

“Fui en cana una noche en Nueva York y me dije ‘de esta no vuelvo más’. Tuve un problema con un vecino porque estaba fumando en la habitación. Y me acuerdo que se lo oculté a todos. Me llevaron porque sonó una alarma de humo”, recordó Chano.

“Yo quería hacer como algo artístico y Esmeralda, medio que se subió al viaje. Viste que ella tiene esa intensidad”, especificó.

Chano confesó toda la verdad sobre lo que lo une a Natalie Pérez

Chano Moreno Charpentier en su paso por Los Mammones, en la pantalla de América TV, se sinceró y contó cuál es la relación que lo une a Natalie Pérez, tras los rumores de romance que circulan desde hace días. Lo cierto es que desde comienzos de este mes había comenzado a circular con fuerza un trascendido que aseguraba que entre el ex líder de Tan Biónica y la joven actriz y cantante había surgido una relación al viralizarse una foto de ellos dos cenando juntos.

Así, con un halo de misterio al aterrizar en Salta hace uno días, Chano Moreno Charpentier sorprendió a la prensa que lo esperaba allí cuando le consultaron si podía confirmar que estaba con Natalie Pérez, y él deslizó "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...". Fue en ese momento cuando el cronista fue por más y quiso saber si Natalie "es amiga", obteniendo como respuesta por parte del músico un misterioso "Es muchas cosas...".