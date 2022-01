Cinthia Fernández volvió a la carga contra Matías Defederico: "Todo a la Justicia"

En tanto, este martes la mediática volvió a responderle desde su nuevo trabajo como panelista en Nosotros a la mañana, El Trece, y haciendo referencia a las acusaciones del padre de sus hijas en las últimas horas, Cinthia Fernández aseguró "Tuve el respeto que tengo hace bastante, que en otras épocas no lo he tenido, porque lo manejé como pude", explicando que habrá que dirimir en la justicia las cuestiones expuestas y las acusaciones hechas.

image.png

Pero atento a las palabras de Fernández, conociéndola como la conoce, Matías Defederico no se la dejó pasar, y a los pocos minutos volvió a responderle desde una nueva historia de Instagram.

image.png

Allí, con un pequeño pasaje del descargo del día de la mediática en la pantalla de El Trece, el papá de Charis, Bella y Francesca volvió a apuntarle duro: "¿Qué pasó CF, vos pidiendo respeto? Después de destruir mi persona 4 años seguidos... Manejarlo cómo pudiste? No lo manejaste a tu antojo y lucro, sin importarte las nenas jamás".

Embed

La furiosa respuesta de Cinthia Fernández al audio que hizo público Matías Defederico

Desde Twitter, la panelista Cinthia Fernández lanzó una serie de mensajes contra su ex pareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, dejando en claro que seguirá el tema vía legal: "Están tan mal, el que pregunta, como el que sugiere en su respuesta que yo puedo estar enamorada de este tipo que es golpeador! Y después hablamos de evolución. Déjame de joder", lanzó la morocha.

Y añadió: "Porque no me denuncia si miento en esta acusación de golpeador por qué? Por favor, desde el día uno mi relación es pésima y no había ninguna mujer, y mis razones son varias y todas tienen q ver con las responsabilidades de padres".

"Todo a la justicia y a demostrar todo y cada una de las acusaciones . No más todo hasta lo mínimo a la justicia así lleve años", cerró Fernández.