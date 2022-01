Mal comienzo de año de Cinthia Fernández por Matías Defederico

Luego, ante la consulta de sus seguidores de qué había pasado, Cinthia Fernández contó: “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”.

Otro seguidor le preguntó: “¿No te da bronca que tus niñas compartan (fin de año) con esas amigas del payaso?”, en alusión a Matías Defederico, quien compartió fotos del festejo con su novia, su ex compañero de Huracán Patricio Toranzo y su mujer, Tamara Alves.

“¿Estas amigas? Sí, porque hay que manejar con alcohol o viste… Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”, fue la tajante respuesta de la panelista acompañada de la imagen de una botella de fondo. Quien culminó con un “2022 arrancamos bien”.

Cinthia Fernández explicó por qué la pasa mal en las fiestas

La ex panelista de LAM, Cinthia Fernández, habló tras la noche buena y contó por qué no le gustan las fechas de celebraciones de fin de año. Y le tiró un palito al padre de sus hijas, Matías Defederico.

“No soy muy amiga de la Navidad o las fechas especiales y cuando estás separado es lo peor porque uno de los dos días no están tus hijos… Lo paso para el traste”, reconoció Fernández.

Y amplió: “Me gusta mucho armarles el cuento a ellas y preparar todo, entonces cuando no están es feo. Me mata cuando le toca a él. No cumplimos con los alimentos pero la fecha la tenés que cumplir…”.

“¿Papá Noel bien?”, le consultó Ángel de Brito. Y ahí Cinthia Fernández reveló: “Muy bien. En mi casa, perfecto”. Y añadió picante: "Más generoso en casa Papá Noel, que le pegaron a todo de la lista y no faltó ni una sola cosa”.