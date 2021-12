Conocé a Asia, la hija Guillermo Pfening y una amiga, que cumplió 7 años

guillermo-pfening.jpg

Guillermo Pfening reveló que la niña se queda una semana en cada casa y que está acostumbrada a ese tipo de vida. "Soy un poco el que pone límite, horario, hace una rutina. Cosas normales. Soy bastante estructurado, necesito eso porque soy muy organizado", reveló hace un tiempo el actor a Pampita Online.

Sebastián Domenech contó que no ve a sus hijos hace seis años

Sebastián Domenech reveló el drama que atraviesa desde hace 6 años. El periodista de TN, el canal de noticias, hizo una catarsis en su cuenta de Twitter en la que reveló que por una falsa denuncia, no ve a sus hijos mayores desde hace más de seis años.

“Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar “provisoria”, sigue vigente y me impide ver a mis hijos Carolina y Máximo que hoy ya tienen 11 años”, comenzó relatando Sebastián Domenech en sus redes.

En un escrito más largo, el periodista contó que su ex mujer apareció un domingo a las 6 de la mañana en la casa familiar que compartían e intentó matarlo con armas blancas que la policía secuestró. Pero la denuncia que le pese al periodista y por la cual no puede ver a los niños es que la madre denunció que él intentó matarlos, ahorcándolos en un restaurante. Aunque se corroboró que no fue así, le sirvió de excusa a la madre para no volver a dejarselos ver. Y las denuncias continuaron sin fundamentos.

“La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, siguió angustiado por todo lo que se perdió con sus hijos mellizos de su primer matrimonio.