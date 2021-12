El mensaje de Wanda Nara en medio de rumores de embarazo

mauro icardi.jpg

Lo cierto es que la familia entera pasó la Navidad en el country de Buenos Aires con un festejo a todo trapo, donde -canjes varios mediante- tiraron la casa por la ventana. Hablamos de la famosa casa del barrio privado Santa Bárbara, que Wanda Nara disputó durante años con su ex, Maxi López, hasta que hace algunos meses que lograron acordar y se la quedó ella.

Después de compartir a través de las redes sociales sus chapuzones en el pileta, el baile que se armó en la madrugada del 25 de diciembre y la decoración de la casa, entre otras tantas cosas, hace unas horas Mauro Icardi -que sigue al pie de la letra los deseos y caprichos de su mujer, siempre en pos de lograr el perdón definitivo de la mayor de la madre de sus hijas: Francesca e Isabella- publicó una curiosa encuesta desde sus historias de Instagram. La encuesta virtual de Mauro Icardi, donde le consultó a sus seguidores qué le pide Wanda Nara: al parecer, se podría agrandar la familia.

image.png

De esta manera, el futbolista no tuvo mejor idea que preguntarle a sus casi 8 millones de seguidores "¿Qué me está pidiendo Wan?", teniendo como opciones: ir de viaje, tener un hijo o ir a dormir una siesta. Y oh sorpresa, la respuesta correcta es precisamente la segunda opción: tener un hijo.

Los posteos de Wanda Nara que alimentan el rumor de embarazo

Tras la curiosa encuesta que compartió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, la empresaria Wanda Nara subió una historia que llamó aún más la atención en este momento. Compartió una imagen de toda su familia mirando hacia el agua y agregó: "Continuará...", dejando la puerta abierta al futuro.

wanda nara.jpg

Luego, subió otra postal junto a su marido y todos sus hijos y expresó: "Este amor". Wanda es madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. ¿Se viene un anuncio en breve? Veremos....