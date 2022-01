El viaje relámpago de Pampita a Punta del Este... ¡Sin García Moritán!

pampita y ana PDE 2022.jpg Sin su marido, Pampita llegó a Punta del Este junto a su beba para cumplir con varios compromisos comerciales.

Pero claro que la consulta sobre su relación en estos últimos tiempos con su ex marido, Benjamín Vicuña, no podía faltar. Pero Pampita, fiel a su estilo, siempre con una sonrisa en su rostro evadió la cuestión. Así, cuando el periodista quiso ahondar en el tema, la ex jurado de La Academia de ShowMatch deslizó "Ustedes hablen que yo siempre me mantengo al margen de todos los temas, no opino nada".

En tanto, sobre el nuevo romance del chileno con Eli Sulichin, a quien conoció en el reciente bautismo de su hija Anita, y los comentarios de la mediática abogada Ana Rosenfeld sobre la cuestión asegurando que Pampita está contenta, volvió sobre sus dichos e insistió "Nunca digo nada... soy muy reservada. Ya me conocen, con esos temas yo no opino nada".

El nuevo romance de Benjamín Vicuña con una amiga de Pampita

El chileno Benjamín Vicuña no pierde el tiempo en materia amorosa, y ya dejando atrás definitivamente su historia con la China Suárez comenzó un nuevo romance nada más y nada menos que con una amiga de su ex, Pampita. Así lo hizo saber Yanina Latorre, en un móvil desde Miami durante el último programa de LAM (El Trece).

Según relató la angelita, el actor y la conocida de Pampita se conocieron en el bautismo de Anita Moritán. Y desde ese momento no dejaron de estar en contacto. Ella se llama Eli Sulichin, tiene 32 años, no es del medio y trabaja en marketing para una empresa. Además, Latorre agregó que es hija de un banquero y la definió como "Una chica bien, de buena familia a la que no le interesa la cámara y la fama".

Benjamín Vicuña Eli Sulicihin.jpg Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

Para más detalles, Yanina también sumó que ésta es la primera relación aceptada por su ex, Pampita, al asegurar "Por primera vez Pampita está contenta con la chica que sale con Vicuña". En tanto, sobre Eli Sulichin agregó que Benjamín Vicuña es el primer famoso con el que sale, así como también que él está fascinado con ella.

De hecho, las fiestas de Navidad las pasaron juntos en Punta del Este, donde la joven está instalada en su casa vecina a la de Marcelo Tinelli. Además, otro de los datos sobre la mujer que conquistó el corazón de Benjamín Vicuña es que es íntima amiga de Mica Tinelli y también de las hijas de la abogada mediática Ana Rosenfeld.