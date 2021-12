En el final de LAM, Ángel de Brito, enfrentado a una angelita.

La periodista se enteró que el periodista la mandó al frente y, al parecer, no le gustó nada.

Esta semana, Ángel reveló que Oliván estaba furiosa: "Se enojó porque dijimos, en chiste, que las que no quisieron mandar saludos eran ingratas".

Pese a su enojo, Oliván grabó un mensaje por el fin de LAM, en el cual blanqueó que se cruzó con el conductor por privado.

“Nos peleamos y no terminamos bien, pero no quería dejar de mandar mi mensaje porque te quiero. Me enojé porque dijiste algo que no me gustó. Si querés pasar este mensaje bien, sino no lo hagas", expresó la ex angelita.

Finalmente, conductor trató de desdramatizar la situación. "Me rompió los hue... el 25 por lo de la lista negra de angelitas. Y se victimizaba en el video diciendo 'no lo vas a pasar, no lo vas a pasar, no lo vas a pasar', pero lo pasamos igual porque acá somos locos", sentenció.