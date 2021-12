Flor Vigna habló sobre la posibilidad de ser madre con Luciano Castro

“Para mi es todo un flash, hacer un Luna Park en tan poquito tiempo es una locura presentándome para una fiesta que es la Plop que tiene más de 15 años. Todo esto me dio como esa fe para que le dé para adelante”, agregó.

Al ser consultada por si planifica ser mamá junto a Luciano Castro, fue contundente. "Yo le pido a la vida que aguante un cacho porque estoy sacando mi música, empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos, sé que necesito tiempo".

Flor Vigna y Luciano Castro

Flor Vigna no descarta ser madre con Luciano Castro

Sin embargo, no descartó convertirse en madre y de hecho se animó a poner plazos: “Me enternece mucho. En tres, cinco años podría ser”, aseguró.

Y cerró con una profunda reflexión sobre esta nueva etapa de su vida: “Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida, es un cable a tierra”.