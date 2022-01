Guido Süller sufrió un accidente automovilístico: su fuerte mensaje

El mediático terminó con golpes y conmocionado por el impacto, asistido por personal de salud que se acercó al lugar, Ruta 9, Kilómetro 47.

Luego de este episodio vial, Guido compartió un fuerte mensaje desde sus historias de Instagram con una profunda reflexión sobre vivir la vida.

"Cuando te mueras, nadie va a morir por ti! Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar...", indicó el mediático con una imagen de un tren en movimiento.

Y añadió: "Deja de vivir para darle gusto a los demás. Vive sin remordimientos, sin culpas! Tu única obligación en esta vida es ser feliz!".

Guido Süller casi pierde un ojo

Desde hace años Guido Süller tiene problemas en la vista y lo contó varias veces en distintas entrevistas. Lo cierto es que hace unas semanas el cuadro visual se agravó y debieron operarlo de urgencia. Fue al ir a un control al Hospital Austral, cuando inesperadamente le explicaron que había que operar de urgencia.

“Fue una operación de 3 horas, con anestesia local, intubado. Me vaciaron el ojo, literal. En realidad me tengo que hacer los dos ojos, pero ahora no puedo porque quedo ciego. Me van a hacer de a uno. Me vaciaron el ojo y me lo llenaron con gas. Es una bolsa que se desinfla sino”, indicó el mediático en charla con Paparazzi.

Y agregó: “Me sacaron una membrana que tenía pegada en la retina, que es la parte más delicada del ojo, detrás de todo donde están las neuronas. Me cosieron, me sacaron el cristalino del ojo. Y ayer, cuando me van a sacar el parche para ver cómo estoy la doctora ve que tenía desparramado el iris, el color del ojo, y la pupila, que en vez de ser redondita se estaba deformando”.