Laurita Fernández reveló la historia del tatuaje de sus labios que tiene Fede Bal

Así, esta mañana Laurita Fernández pasó por el anteúltimo programa de LAM (El Trece) y le a Ángel de Brito contó cuándo y cómo se enteró que su por entonces pareja, Federico Bal, se había tatuado sus labios. "Él creo que nunca admitió públicamente que era mi boca pero me acuerdo que yo me enteré en el aquadance. Estábamos esperando las sentencias con las batas puestas y nosotros no estábamos en un buen momento como pareja... la cosa es que me llama, se corre la bata y me lo muestra... adelante de todos", recordó la bailarina.

Inmediatamente agregó: "Yo me puse re nerviosa, empecé a temblar, me puse toda roja.... Le dije que estaba loco. Espero que no se haya arrepentido". En tanto, sobre cómo quedó su relación con Fede al seguir cada uno su camino aseguró "Lo quiero un montón y le mando un beso. La verdad es que lo quiero mucho y a Carmen la aprecio, pero Fede no iba mucho a su casa. Conmigo fue siempre un amor".

A Laurita Fernández se la vio junto a Federico Bal a fines de noviembre y rápidamente se desataron los rumores de una nueva crisis con Nicolás Cabré, que días después se confirmaría.

La ex pareja, que se separó a mediados de 2018, compartió un escenario a fines del mes de noviembre en un evento y estallaron todo tipo de versiones en las redes sociales. Sin embargo, Ángel De Brito desmintió todo en LAM: “Laura no está en ninguna crisis. Leí en varios portales eso, pero quiero aclarar que con Cabré está todo bien. Más allá de lo publicado, son especulaciones pero están juntos”.

“Laurita conducía un evento y Fede estuvo como invitado porque tenía que ver con criptomonedas y gamers, y él es gamer, esas cosas que él hace…”, sumó el conductor, y Yanina Latorre preguntó: “¿Ellos sabían que el otro iba a estar ahí?”.

“Sí, los dos sabían. En un momento, de hecho, Laurita lo invitó a subir al escenario”, indicó el conductor. “Le pregunté y me dijo que estaba todo bien, porque terminaron en buenos términos. En el Cantando, ella me hablaba bien de Fede y él la quiere mucho”, sumó Ángel.

“Sin ir más lejos, tenían una propuesta para trabajar juntos, los dos habían aceptado, pero se cayó. Hablé con los dos después del evento y estuvo todo perfecto”, cerró el conductor.