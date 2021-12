Los planes de Ángel de Brito mientras define su futuro televisivo

de brito lam.jpg

De esta manera, el periodista contó al aire que planea una reunión con todas sus angelitas para despedir el 2021, y luego partirá a las playas de Punta del Este. En tanto, sumó que se verá con su ex compañera de jurado de ShowMatch, Guillermina Valdés, que ya se encuentra instalada allá desde hace unos días. Y por ende, con quien fue su jefe hasta hace dos semanas, Marcelo Tinelli.

“Me voy a Uruguay unos días. Me voy a encontrar con Marcelo no para hacer algo de negocios sino porque Guillermina me prometió un asado que me prometió todo el año y que me lo va a pagar allá”, aseguró Ángel De Brito con su habitual acidez en cada uno de sus comentarios ante la consulta de una sus panelistas.

¿Ángel de Brito, cerca de firmar con Telefe?

Desde que anunció su salida de El Trece, Ángel de Brito no dio pistas sobre su futuro laboral. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a correr un fuerte rumor. El periodista de espectáculos estaría por desembarcar en Telefe.

Según contó Marina Calabró en Lanata, Sin Filtro (Radio Mitre), Mandarina, la productora de LAM, estaría por llegar a un acuerdo con las autoridades de Viacom, la empresa dueña de ese canal.

Esta semana, Mariano Chihade, el número uno de esa productora, tuvo reuniones con los directivos de Telefe.

de brito fabbiani.png Ángel de Brito y Mariana Fabbiani, de la mano de la productora Mandarina, podrían desembarcar en la pantalla de Telefe durante 2022.

Mandarina llevaría dos programas a Telefe, un ciclo de espectáculos con Ángel de Brito a la cabeza, y otro de entrenamientos, con la conducción de Mariana Fabbiani.

Por ahora, nada es oficial. Las próximas horas serán decisivas.