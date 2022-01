Mara y Dona le respondieron a Julieta Prandi por su ácida opinión sobre sus nombres

Los dichos de Prandi llegaron a los padres de las mellizas.

Walter, el papá, escribió un posteo en su Twitter, dirigiéndose la conductora: “Hoy en su programa, Julieta Prandi habló con impunidad sobre las decisiones de mis hijas. El machismo anti Maradoniano a flor de piel. En el siguiente hilo de tan solo un tweet más, Mara y Dona le responden”.

"Mara" y "Dona" le grabaron un video a la figura de América TV.

“Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiatelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, dijo una de las mellizas.

“Hola Julieta Prandi, te voy a decir algo: es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras porque la verdad es que yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes”, fueron las palabras de Mara.