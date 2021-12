"Yo estaba casada con el productor de cine Martín Mentasti, que había sido el gran amor de mi vida. Era mi príncipe azul. Después de 5 años de relación, Martín se enfermó y, tres años más tarde, murió. Entonces, en ese momento, estaba entre resignar mi sexualidad o, de golpe, enamorarme de una mujer... ¡Y me enamoré de una chica! Así fue que descubrí esa otra parte mía", detalló Leal.

Embed

"¿Dónde se conocieron?", quiso saber la One. "La chica canta...", mencionó la invitada. "Y donó un riñón", acotó la conductora, que fue dando pistas del nombre de la artista.

"Digámosle 'la chica'.... Yo iba a filmar una película con ella y Alejandro Doria me llevó a escucharla cantar a un bar. Me acuerdo que empezó a cantar y sentí algo en el cuerpo. No sabía bien qué me pasaba. Salimos de ahí y Doria dijo 'María, ¿por qué no vamos a tu casa?'. Fuimos a mi casa y hablamos toda la noche", rememoró la actriz.

"¿Qué pasó después?", preguntó Moria. "Esto ocurrió a fines de los '70. Yo tenía que ir a ver a una amiga, que había estado desaparecida, y estaba en Ezeiza. Entonces, la llamé a esta chica y le dije: 'Tengo que hacer algo muy difícil porque tengo que ir a ver a una amiga en Ezeiza, me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después'. Bueno, nos encontramos, nos abrazamos y dije '¿qué me está pasando?'", precisó Leal.

En el final de la charla, la conductora dejó en claro que se referían a Mihanovich, con quien comparten elenco. "A esta chica.... ¿por qué no la nombras?", indagó la One. "No nos nombramos. Ella tampoco me nombra", respondió la actriz. "¿Se quedaron enojadas?", retrucó Moria. "No, para nada. ¡Nos queremos muchísimo!", agregó Leal. "Y hoy estamos compartiendo escenario... que loco, ¿no?", cerró la capocómica, en alusión Brujas, la obra que encabezan en la calle Corrientes.