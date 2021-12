Mica Viciconte durísima contra Damián Betular: "No me aportaste nada"

Betular bailando.jpg Anoche en MasterChef Celebrity, mientras Martitegui y Donato ayudaban a Mica Viciconte, Damián Betular se dedicó a bailar alrededor de la estación.

Por supuesto, así sucedió. En determinado momento, cuando Mica Viciconte los convocó para que la orientasen sobre cómo hacer su plato de la mejor manera, allí mismo comenzó el cruce de la participante con el 'jurado más dulce'. Así, mientras los otros dos la orientaban y le explicaban los pasos a seguir en su plato, Damián Betular paseaba por los alrededores, la distrajo preguntándole si estaba casada y eso enfureció a la participante. Fue así que allí mismo no tuvo prurito alguno en decirle "Estás re malo... ¿te diste cuenta?" o peor aún, "No me aportaste nada".

Así fue que Mica Viciconte, fiel a su perfil alto y confrontativo, miró a cámara y disparó "Damián, te digo la verdad, me cae mal". Y luego denunció "Mi beneficio no fue completo. Mi beneficio era: los 3 me debían dar indicaciones... y fueron 2".

En tanto, a la hora de la devolución de su plato la chicana de Betular no fue menor. "El sabor de este plato es espectacular, aunque no me quieras", disparó el jurado. Y Viciconte que no suele quedarse callada, miró al conductor del reality y apuntó "Yo lo quiero pero es el que menos ayuda". Para acto seguido agregar filosa "Yo lo tenía como más copado pero es el que menos colabora". Pero Damián Betular no se quedó atrás y contragolpeó, asegurando "Mi trabajo no es ayudar"... ¡Durísimo!