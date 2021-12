Noelia Antonelli reveló los motivos de separación de Federico Seeber

“La separación me puso en otro lugar también, porque uno planea la vida en pareja, en familia, y en el momento en el que una pareja se derrumba, la familia también sufre un cimbronazo. Eso me hizo replantear cómo quiero vivir el amor, cómo quiero vivir la vida, cómo quiero vivir de ahora en más. Siempre tuve ayuda, por supuesto, pero de repente me vi sola teniendo que mantener una casa. Fue un punto de inflexión”, admitió a La Nación.

Sobre su relación con Federico Seeber: “Vivimos juntos nueve años, o sea, era como haberme casado prácticamente. Por eso, el duelo llevó tiempo. Pero bueno, un día me sentí bien de nuevo. Aprendí que es necesario dejar transcurrir el dolor y después, bueno, después es todo para arriba”.

image.png Fede Seeber y Noelia Antonelli con su hija Juana antes de la separación

Noelia contó los motivos de la separación: “No, la verdad es que no. Mi separación no fue una cosa conflictiva, de ahogo, de querer salir. Nosotros nos llevábamos re bien, siempre tuvimos mucho diálogo, siempre charlamos todo. O sea, no es que la estaba pasando mal a ese punto de no aguantar más”.

“Hay gente que aguanta o resiste la incomodidad. Yo no, yo reacciono. Y reaccioné de todas las maneras posibles estando en pareja. Hasta que de repente un día nos sentamos y dijimos: ´bueno, nada, es hasta acá´. Y así fue. Entonces, después, obviamente el dolor estaba, porque yo sufría como una condenada. Fue una de las cosas que más sufrí en la vida. Nosotros nos queríamos, teníamos una hija, crecimos juntos. Es un duelo, literal, un duelo”.

“Fede era mi príncipe azul, cien por cien. Y te juro que tengo cero rencor, yo recuerdo con mucha alegría todo lo que viví con él porque yo estuve muy enamorada. Hicimos miles de cosas juntos, viajamos por todos lados, tuvimos a Juana, congeniamos en la manera de criarla, lo seguimos haciendo… Por supuesto que no es todo paz y amor”, dijo.

“Hay veces que tenemos nuestros roces, pero dentro de los parámetros posibles. Juana fue siempre nuestra prioridad absoluta. Es algo con lo que no negocio, prefiero cualquier cosa antes que ocasionarle, como madre, un problema más a un chico. En eso pensamos lo mismo con Fede, está todo muy hablado, todo muy combinado en familia. Y a él lo recuerdo con felicidad, no me pesa en absoluto, fue súper importante en mi vida, lo es, lo va seguir siendo, lo va a ser siempre”, concluyó.

image.png

Carina Zampini habló de los rumores de romance con el periodista Federico Seeber: "Nos hemos cruzado"

Carina Zampiniestuvo este martes en "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) y se sinceró y abrió su corazón sobre muchos temas de su vida personal.

Y hace unas semanas, comenzaron a circular los rumores de que Zampini y Federico Seeber estaban viviendo un romance. Finalmente, ella se animó y contó toda su verdad.

"Si te preguntamos cómo está tu corazón, ¿nos vas a mentir?", indagó Cinthia Fernández de frente a la actriz. "No, yo no miento. Prefiero no hablar", señaló Carina sobre su vida privada.

Luego, Ángel de Brito fue directo y arrojó: "¿Estás saliendo con el del noticiero?". Sin más vueltas, Carina expresó: "No estoy saliendo con el señor del noticiero que se llama Federico. No sé de dónde salió ese rumor".

"Debe haber surgido porque nos hemos cruzado. Nos debemos haber cruzado por horarios entre 10 y 15 veces, como una barbaridad", sostuvo.

"Pero mirá, ¿no te gusta?", insistió De Brito. "Es fachero. Lo único que puedo decir es lo que conozco de él, de hablar dos palabras. Ni siquiera en privado. Veo un tipo amable, respetuoso", dijo Carina, dejando en claro que no tiene ningún vínculo con el periodista.