El contundente gesto de Evangelina Anderson tras filtrarse que deja Los 8 escalones por MasterChef Celebrity

Si bien desde hace tiempo Eva estaba en el ojo de la producción de MasterChef, lo cierto desde su regreso al país en 2023 fue reinsertándose de a poco en el medio y logró consolidar su lugar en el jurado de Los 8 escalones (El Trece).

Así las cosas, durante la tarde del viernes cuando Marcela Tauro confirmó su nombre entre los participantes de MasterChef Celebrity que comenzará a grabarse dentro de dos semanas, si bien por el momento la modelo no emitió comentario alguno, sí tuvo un particular gesto a través de sus redes sociales que sin duda confirma la información de la histórica periodista.

Dentro de sus muchas historias virtuales de Instagram, Evangelina no sólo compartió un video del estudio de Los 8 escalones en penumbras y con un emoji de un corazón roto, sino que en un siguiente posteo se mostró en primer plano con cara de tristeza en el que se limitó a escribir la palabra "adiós".

Allí las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y de inmediato le hicieron saber que la seguirán acompañando en la pantalla de Telefe donde intentará demostrar sus dotes culinarias.

IG Evangelina Anderson - Adiós 8 escalones

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis con una dura confesión sobre sus hijos

Días pasados, Evangelina Anderson se refirió por primera vez a la azafata Tania González Ledesma, la supuesta amante de su exmarido, Martín Demichelis. La modelo, incómoda, evitó profundizar en el tema, pero dejó en claro su prioridad: sus hijos.

"Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que pueda hacer daño a mis hijos", sostuvo cuando el cronista de A la tarde (América TV) le preguntó por la mujer vinculada al director técnico.

"Esta chica parece que mucho no pensó", comentó una notero. Un poco molesta, Evangelina respondió: "Preguntale a los demás, yo qué tengo que ver". Y volvió a insistir: "Yo protejo a mis hijos".

Así, cuando el movilero Oliver Quiroz le consultó si Demichelis se había comunicado con ella, la modelo respondió con firmeza: "Pero obvio", sin dar más detalles.

También aclaró que, aunque están separados, el proceso legal aún no comenzó. "Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina", explicó.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó hace pocos días, aunque según la modelo, la decisión se tomó hace tiempo. Tras 18 años de relación y tres hijos en común, la modelo aseguró que su familia no es un espectáculo: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

Por su parte, Tania, la supuesta amante del exfutbolista, reveló días atrás que conoció a Demichelis en 2023 durante un vuelo chárter con el plantel de River y que su relación duró 9 meses.