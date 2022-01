José Luis Gioia está prendido fuego con Masterchef Celebrity: "¿Cuál es la soberbia en mí?"

"¿Cuál es la soberbia en mí? ¡Porque no soy un buen cocinero! Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres jurados a hacer monólogos al lado mío y yo los voy a calificar. Era la segunda vez que me decían soberbia, me lo había dicho Germán Martitegui, porque no le hice caso en algo que me dijo. No sé si fue distracción o soberbia. Yo lo miré y le dije que no soy soberbio", dijo José Luis Gioia sobre su salida del programa de cocina de Telefe.