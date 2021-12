Se conocieron los verdaderos motivos de la separación de Griselda Siciliani y Adrián Suar

griselda suar y margrita.jpg Griselda Siciliani y Adrián Suar fueron pareja durante casi una década y producto de esa relación tuvieron a Margarita en 2012.

Además, ese año Griselda Siciliani fue la figura indiscutida de Telefe al protagonizar el exitazo del prime time televisivo Educando a Nina, que claramente arrasó con la ficción de Adrián Suar en la pantalla de El Trece: Los ricos no piden permiso, por lo que también se habló de una suerte de guerra de egos. Pero de todo lo que se dijo, lo único cierto es que la pareja se desgastó y cada optó por seguir su camino.

Así, la propia Griselda Siciliani explicó “Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo”, refiriéndose a la excelente relación que mantiene actualmente con su ex, Adrián Suar.

Por último, la actriz agregó “No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida”, dejando en claro que el cariño con Adrián Suar está intacto.

La furia de Griselda Siciliani con la prensa por una pregunta sobre Adrián Suar

Griselda Siciliani manifestó su enojo vía Twitter por una pregunta sobre Adrián Suar en una entrevista donde estaba hablando de su nominación como actriz revelación en los Premios Goya, cuyo galardón se entregó el 27 de febrero de este año en Málaga, España. Fue por su papel en la película "Sentimental", de Cesc Gay.

"Cualquier entrevista acerca de una película, una obra de teatro, de un premio internacional por un trabajo, de un estreno, lo que sea! Es titulada siempre ( en ciertos medios) con alguna referencia directa o elíptica a algún hombre. No me sorprende, pero me apena. #Sevaacaer", lanzó enojada Griselda.

Griselda Siciliani Griselda Siciliani fue candidata en los premios Goya como revelación femenina por su trabajo en el film Sentimental, dirigida por Casc Gay.

Y siguió: "Que pena, que al pedirme una entrevista por la nominación a los premios Goya se te ocurriera una pregunta incómoda e innecesaria sobre algo que nada tenía que ver con la nominación ni con la película, pero entiendo que a tus colegas les interesó justamente esa huevada. #sevaacaer".