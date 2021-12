Susana Giménez despide el año de entrecasa en su chacra de Punta del Este

susana historia pde.jpg Susana Giménez junto a sus mascotas disfrutando del aire libre este 31 de diciembre en su chacra de Punta del Este.

Así es que una vez terminado ese recorrido viajero, Susana Giménez se instaló nuevamente en su refugio esteño -previo paso relámpago por Buenos Aires para cumplir con algunos compromisos- para retomar el contacto con la naturaleza de su chacra en el vecino país uruguayo en el que está instalada casi desde el comienzo de la pandemia en mayo de 2020.

En tanto, si bien la conductora no es amante de las redes sociales, lo cierto es que cada tanto sube algún material para compartir su vida diaria allá. Y este 31 de diciembre así lo hizo mostrándose más que relajada, con un look de entrecasa absoluto, a orillas de su laguna rodeada de sus perros refrescándose en el agua. Al tiempo que también mostró sus gansos, que telerón cría.

Y como perlita de los posteos, puede verse a su asesora de imagen -Marcela Amado- subiendo a uno de los biciscafos que Susana Giménez tiene en su propiedad para pasear por el agua. Y es precisamente la diva quien le da indicaciones cómo hacerlo funcionar. Lo que se dice un fin de año a puro relax...

La revelación del hermano de Susana Giménez sobre el covid de la diva

Patricio Giménez sorprendió hace unas semanas en su visita al programa de Andy Kusnetzoff 'PH, podemos hablar', al confesar la gravedad del cuadro de Covid que atravesó su hermana, la diva Susana Giménez, durante el invierno uruguayo al grado tal de que aseguró que 'casi se muere'.

Relatando cómo es su vida siendo el hermano de Susana Giménez, Patricio disparó como si nada “Lo del codo de Susana es un detalle al lado de que casi se muere”. Ante semejante revelación, el conductor del ciclo de Telefe volvió sobre el tema y quiso saber “¿Casi se muere con qué, con el Covid? ¿Tan grave estuvo?”. “Sí, aparte ella un poco lo negaba”, sentenció el cantante.

-Patricio Giménez- Susana Giménez y su hermano Patricio.

Allí Patricio contó que fue él quien le hizo hacerse el test de coronavirus que dio positivo. “Le dio positivo y me dijo: ‘No puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo" recordó hermano de Susana Giménez. Fue allí cuando el cantante confió que tuvo que engañar a su hermana para salvarle la vida: “Al otro día la vio otro médico y apareció un inhalador, que el médico en el que yo confiaba no le había dado. Entonces me dice: ‘Se me rompió el inhalador’. La escuché muy mal, la conozco y ahí le dije: ‘Te voy a mandar un especialista en inhaladores’. Le mandé una ambulancia con dos médicos”.

Como la diva televisiva no quería internarse, Patricio Giménez reveló que llegó a decirle “Pendejo de mier... te voy a cag... a trompadas”. Y sumó una información que no se conocía y dejó más que sorprendidos al conductor y al resto de los invitados: “Si esa noche no se internaba, se moría. Porque en la casa no la pasaba”. Con lo cual, de alguna manera el cantante le salvó la vida a su hermana Susana Giménez. Algo que “entendió después, [porque] estuve como 10 días que nos mensajeábamos despacito”.

Ya hacia el final del relato sobre la real gravedad de Susana Giménez al contagiarse de Covid, Patricio Giménez fue extremadamente sincero al afirmar que “lo pasó muy mal” , al tiempo que no recuerda bien el episodio de la ambulancia porque tenía mucha fiebre.