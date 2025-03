Yanina Latorre sorprendió al contar que el ex de una famosa trató de conquistarla: "Me mandó..."

“¿Sabes quién fue el último famoso que me tiró los perros? Se mueren cuando lo diga, Ottavis”, reveló entre risas aunque dejó en claro que no suele recibir propuestas de estilo por gente del medio.

Luego, dio detalles de cómo sucedió todo y recordó: “Me mandó vírgenes. Un día me llenó el camarín de Canal Trece de todas vírgenes, santos y cosas. Después me empezó a escribir”.

“Diego en ese momento no estaba condiciones de decirle nada…Igual yo no soy boluda, con Ottavis no arranco”, finalizó tomándose la situación con humor.

Embed

Rating: muy buen pico tocó Yanina Latorre con el debut de Sálvase quien pueda

Este lunes 17 de marzo, Yanina Latorre debutó como conductora en su nuevo programa Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV luego de varios años como angelita en LAM.

En este contexto, el rating la acompañó ganándole en la franja al Nueve y por momentos al Trece, según los datos de la medidora Kanter Ibope Media.

El ciclo comenzó a las 19:00 con la presentación de la animadora y sus panelistas elegidos para acompañarla, Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Federico Popgold. En este momento, el minuto a minuto llegaba a los 2.8 puntos.

Yanina arrancó hablando a fondo sobre la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi. Así, el rating se mantenía con 2.9 puntos a las 19:11. De esta manera, le ganaba a Telenueve que estaba en 1.9 puntos y El Trece con Los 8 escalones en 3.6 puntos.

Con el correr de los minutos, el rating se mantenía e iba subiendo hasta superar los 3.5 puntos. A las 19:39, Sálvese quien pueda (producido por Mandarina Contenidos) estaba en 3.6 puntos, Los 8 escalones en 3.3 puntos y Telenueve en 2.8 puntos.

A las 20:04, ya sobre la despedida del primer programa, Yanina tocaba su pico de rating al llegar a los 3.9 puntos para América TV. El Trece registraba 3.8 puntos y El Nueve 2.5 puntos.