A dos meses de haberse ido a vivir a España, Fernanda Iglesias reveló por qué piensa en volver

"Pero ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después se vuelve rutinario", intervino Estefi Berardi. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño, no me pregunten más, por favor", reveló.

Embed

"Yo creo que es que lo llama más la curiosidad, porque acá lo contamos en su momento, es lo particular del caso. Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", acotó el conductor sobre la situación en la que se fue Iglesias: su marido y su hijo (de 12 años) están en la Argentina.

"Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", expresó. Ahí, Yanina Latorre, como frutilla del postre, agregó: "Te dije que no ibas a aguantar".

Fernanda Iglesias 1 LAM .jpg

El nuevo trabajo que consiguió Fernanda Iglesias a una semana de llegar a España y alejarse de los medios

A fines de 2022, Fernanda Iglesias sorprendió a todos al aire en LAM, América Tv, al contar que para este 2023 tenía otros planes para su vida y había decidido probar suerte en el exterior. "Es algo que siempre quise hacer, voy a probar", dijo la panelista absolutamente convencida de su decisión.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, la periodista contó que consiguió trabajo en Málaga a una semana de haber llegado a España junto a su hija Ema, de 18 años.

Fernanda será la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado, que en septiembre debutará en el campeonato español.

fernanda iglesias.jpg

Feliz por esta oportunidad, la periodista contó cuál será su rol en la institución desde las redes sociales: "Mi nuevo trabajo en Málaga! Voy ser la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado, que en septiembre debutará en el campeonato español", precisó.

Y remarcó: "Gracias a Sebastián Ruiz y a Juan Gramajo por convocarme y a la gran @gabrielaisola85 por ser el alma de todo esto. Estén cerca o lejos, necesitamos el apoyo de todos! Vamos @deportivoargentinoclub!".

Hace exactamente una semana, Fernanda Iglesias se despedía de sus seres queridos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dejaba un mensaje a puro sentimiento con varias fotos de ese especial momento.

"No es un adiós, es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura gracias ellos, los que nos bancaron incondicionalmente @nietojere__ @nietopablo los amamos tantoooooo, nos vemos pronto!!! Chau Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo. Gracias", cerró emotiva.