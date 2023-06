A dos meses de vivir en España, Fernanda Iglesias contó por qué volvió: "Pensé que me lo iba a bancar"

"Vos pensabas que te ibas a poder bancar vivir en otro país y estar con la mitad de tu familia acá, y la mitad allá. Porque tu hija quedó en Europa y acá tenés a tu otro hijo y al papá de tu hijo", acotó Ángel. "Pensé que me lo iba a bancar. Extrañaba mucho. Ese día que salí al aire dije 'estoy para tomarme un avión mañana'. Y lo hice. Lloré tanto y me desgarré tanto que sentía que no podía vivir, que no podía respirar, que no podía hacer nada. Fue como un ataque de ansiedad y de angustia", reveló Iglesias.

Al ser consultada por lo que le decía su hijo expresó: "Mi hijo (de 12 años) es espectacular, lo que maduró en estos tres meses no se puede creer. Hizo un giro así tremendo porque yo le hacía todo. Y al no estar se empezó a cambiar solo para ir a la escuela, se hacía la leche solo, volvió solo del colegio, se empezó a tomar el colectivo, se iba con lo amigos al parque, cosas que jamás hacía. El iba en el auto y no tenía idea por que calles iba. Esto lo hizo crecer un montón. Y él me dijo un día por chat: 'me encanta esta libertad'. Y yo un día le dije llorando: 'perdoname porque me fui. Y él me dijo: 'ay, no, mamá, por favor, no digas eso, ya nos vamos a volver a ver'".

"Pensé que lo iba a aguantar y no lo aguanté, y no me da vergüenza decirlo. Me acuerdo de que fueron como tres semanas en las cuales estaba cada vez peor, y mi marido me decía: 'por qué no buscás asistencia, llamás a un psiquiatra, un psicólogo'. No es tan fácil en España, me daban turno para septiembre, bastante complicado me resultó eso. Lloraba mucho, no podía hacer nada, realmente estaba paralizada", confesó Fernanda.

A dos meses de haberse ido a vivir a España, Fernanda Iglesias reveló por qué piensa en volver

Fernanda Iglesias habló desde España con Ángel de Brito y las angelitas en LAM (América TV), y admitió que "extraña muchísimo, sobre todo a su hijo". "Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", dijo desesperada.

La periodista contó en qué trabaja actualmente: "Estoy trabajando en una inmobiliaria, aprendiendo un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender. Es en Marbella la inmobiliria".

"Pero ya extrañás también. Dijiste que extrañabas, que después se vuelve rutinario", intervino Estefi Berardi. "Sí, extraño, extraño mucho. Todo lo que ustedes me dijeron que me iba pasar me está pasando. Extraño muchísimo a mi hijo. Hay gente que me vive preguntando en Instagram: '¿Extrañás a tu hijo?' Hijos de p..., obvio que lo extraño, me estoy desgarrando de lo que lo extraño, no me pregunten más, por favor", reveló.

"Yo creo que es que lo llama más la curiosidad, porque acá lo contamos en su momento, es lo particular del caso. Hay muchas familias que se van todas juntas, los chicos jóvenes se van solos a hacer sus familias, tu caso fue distinto", acotó el conductor sobre la situación en la que se fue Iglesias: su marido y su hijo (de 12 años) están en la Argentina.

"Estoy al borde de comprarme un pasaje y volver mañana", expresó. Ahí, Yanina Latorre, como frutilla del postre, agregó: "Te dije que no ibas a aguantar".