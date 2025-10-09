Catherine Fulop contó los miedos que atraviesa Oriana Sabatini durante su embarazo: "No puede con..."

Y sostuvo: "Yo creo que le va a ayudar mucho, creo que viene a dar muchas bendiciones para ella y para toda la familia. Y creo que eso es lo que sentimos todos ahora en este momento".

Más adelante, Ángel quiso saber si Catherine había atravesado alguna vez conflictos con su cuerpo o con la alimentación durante su carrera: "¿A vos te pasó esto, Cati, también con el peso, con el alimento en algún momento de tu carrera o no?".

Con su estilo espontáneo y descontracturado, Fulop respondió entre risas: "Para nada. Yo en Venezuela... sí, uno se ve celulitis o te puedes ver estrías, pero no se pone hilito dental y ya está. Al segundo whisquistito, mi amor, se te olvidaron la celulitis. No, mentira, mentira".

Acto seguido, se sinceró sobre su propia experiencia con la maternidad: "Yo cuando quedé embarazada me sentía divina. No me importaba nada. El tema fue después. Yo no podía con mi vida, como que no podía volver a la carrera, no podía ser actriz, mamá, esposa, o sea, no quería que el otro me tocara porque yo estaba amamantando y con el bebé en los brazos. Es una etapa difícil".

Una conversación cargada de emociones, que dejó al descubierto el lado más humano de dos mujeres atravesando momentos de cambio, cada una desde su lugar.

¿Cómo vive Oriana Sabatini los cambios físicos del embarazo y su relación con la comida?

Este miércoles Oriana Sabatini se mostró vulnerable y sincera en una entrevista profunda con LAM (América TV), donde se animó a hablar sobre aspectos íntimos de su relación con el cuerpo y la alimentación.

En medio de la conversación, Mónica Farro le planteó una pregunta directa: "¿Tenés algún tema con tu cuerpo a futuro?". La respuesta de Oriana fue clara y sin rodeos: "Todos", y agregó con honestidad: "Toda la vida tuve una mala relación con la comida".

La artista reveló que hace poco decidió iniciar un tratamiento más enfocado para enfrentar esta situación. "Recién ahora empecé un tratamiento más profesional porque estaba buscando y quería hacer las cosas bien, estar super ordenada. La pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios es muy difícil", expresó, dejando ver el compromiso con su bienestar.

Además, Oriana relató cómo transcurrieron los primeros meses de embarazo, una etapa que le resultó desafiante tanto física como emocionalmente. "Los primeros tres meses me costaron mucho. Cuando te empieza a cambiar el cuerpo, la gente te dice: 'Bueno, pero estás creando vida y tenés un bebé adentro'. No es tanto por el cuerpo, sino porque habías logrado una estabilidad", reflexionó con sensibilidad.

Al abordar el tema de la exposición pública, Romi Scalora recordó que Oriana fue una de las celebridades que más veces fue señalada como embarazada en redes sociales. La cantante respondió con tranquilidad: "Nunca me jodió que me hayan embarazado. Por ahí sí, me acuerdo de una vez de que agarraron una foto mía que tenía pancita, porque estaba de atracón en atracón".

Finalmente, Oriana dejó una reflexión crítica sobre los estigmas que aún pesan sobre el cuerpo de las mujeres: "Sí, me parecía raro el concepto de que porque una mujer suba de peso de repente tiene que estar embarazada, esa es la única opción, no puede haber engordado porque comió. Eso me parecía rarísimo".