Luis Ventura explotó contra Germán Martitegui y calentó la previa de MasterChef Celebrity: "Pelado buchón"

Luego de varios idas y vueltas, Luis Ventura finalmente se convirtió en uno de los participantes más picantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe).
Luis Ventura anticipó el estreno de MasterChef Celebrity y habló del tenso momento que vivió con Germán Martitegui en las primeras grabaciones.
Su incorporación promete sumar condimento al reality culinario, ya que el periodista, conocido por su carácter frontal y su lengua filosa, no suele pasar desapercibido en ningún ámbito donde participa.
Con una extensa trayectoria en los medios y años de experiencia en el mundo del espectáculo, llega dispuesto a mostrarse en una faceta diferente, aunque sin perder su impronta. Ya antes del debut, previsto para el lunes 13 de octubre, el periodista conversó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) y lanzó sus primeras críticas.
"Con el pelado buchón me mato, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura", lanzó entre risas, dejando ver el clima de tensión y humor que se vive en la cocina más famosa.
También habló de cómo se desenvuelve el vínculo con la conductora, Wanda Nara, con quien tuvo sus diferencias cuando ocurrió el escándalo del Wandagate y que prometieron algún intercambio en el certamen del canal de las pelotitasa: "Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran devuelvo"
"Soy un cocinero intuitivo, en mi vida cocino por urgencias o remiendo del dibujo familiar. Cuando falta la cocinera de la casa puedo hacer alguna cosa, así estoy para MasterChef", sumó, sobre su experiencia en la cocina en la cotidianeidad.
Sobre el vínculo con el resto de los participantes, remarcó que tiene sus aliados: "Son la Joaqui, Lescano y Roña Castro. Estoy en MasterChef participando para ganar"
Después de tantos idas y vueltas sobre el comienzo, finalmente desde Telefe tomaron la drástica decisión que MasterChef Celebrity comience el lunes 13 de octubre a las 22.
Pero las cocinas se encendieron mucho antes del estreno, con las promociones que ya generaron revuelo en redes y en la pantalla. Las piezas publicitarias hacen sutiles guiños a Wanda Nara, quien regresa a la conducción del reality, y remiten a algunos de los momentos más polémicos que protagonizó en el último tiempo, desde su mediática relación con Mauro Icardi hasta los cruces que mantuvo con La China Suárez.
En primer lugar, la promoción hizo referencia al recordado “episodio del maní”, una clara alusión al video e imágenes que involucraron a su expareja, y que generó un sinfín de memes y comentarios en redes.
Pero eso no fue todo: también apareció la palta, la verdura preferida de la actriz, en un guiño directo al escandaloso episodio del motorhome, cuando Pampita la descubrió junto a Benjamín Vicuña y ella estaba comiendo una.
Por último, la promo fue más allá y se animó a mencionar una “tortura china”, frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un nuevo dardo hacia Suárez. Con ese tono irónico y provocador, la señal de las pelotitas dejó en claro que esta temporada de MasterChef Celebrity no solo se cocinará comida, sino también polémica y entretenimiento del bueno.