A la distancia Wanda Nara le dedicó un conmovedor mensaje a su hijo Valentino

“Vamos, cachorros”, escribió Wanda juntos a tres emojis de corazón sobre una foto de Valentino con su equipo antes de jugar un partido. “Mi vida... Te amo, bomberito”, agregó la empresaria.

Por otro lado, la empresaria continúa envuelta en una feroz interna familiar. Wanda interpuso una medida judicial contra su padre, Andrés, que -en caso de incumplimiento- deberá abonar una multa por una suma millonaria.

La doctora Mariana Lestelle puso en duda la enfermedad de Wanda Nara y explicó el motivo

Tal como suele hacer a diario, en las últimas horas Wanda Nara se mostró activa en la red social Instagram desde donde comparte sus distintas actividades, ahora desde Turquía a donde se trasladó casi toda la familia, acompañando a Mauro Icardi en sus compromisos futbolísticos en el club Galatasaray.

Pero lo cierto es que hubo una historia virtual de la ex conductora de Masterchef Argentina que llamó poderosamente la atención de la doctora Mariana Letelle, poniendo en duda incluso la enfermedad que se le habría detectado en la sangre unas semanas atrás.

Así, refiriéndose puntualmente a una reciente postal de Wanda en pleno tratamiento estético desde Estambul, Lestelle reacción de su cuenta de Twitter.

“Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento. A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé”, analizó la médica.

En tanto, siempre muy cauta y respetuosa, agregó en un segundo posteo: "Le deseo lo mejor a Wanda en todo. Es una influencer que está transitando un problema de salud, no sé cuál. Pero si fuese algo hematológico como fue planteado públicamente, están contraindicados tratamientos que estimulen el drenaje linfático y que pueda romper células musculares”.