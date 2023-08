La doctora Mariana Lestelle aclaró sus dichos sobre la salud de Wanda Nara

Mariana Lestelle TW aclara.jpg

Y confiando que "Esto pudo haber sido una publicidad vieja o un canje", Lestelle explicó que "alguien con cualquier tipo de cáncer oncohematológico, tiene totalmente contraindicadas algunas cosas", detalló la profesional de la salud que lleva 15 años trabajando en un hospital de oncología.

Asimismo, remarcó que "lo que se pone en la historia de Wanda comiendo frutas naturales, más allá del tratamiento estético, a un paciente que está en tratamiento oncológico (le está prohibido ya que) se le debe dar todo cocido".

Por último, Mariana Lestelle dejó en claro que su intención no fue dudar de la enfermedad de Wanda, sino que apuntó concreta al asegurar: "Me parecen ridículos esos post y una falta de respeto para los pacientes que están transitando alguna enfermedad oncológica".

Wanda Nara mostró imágenes de su tratamiento y habló acerca de su salud

En medio de su estadía en Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolista, y mientras continúa la incertidumbre por su salud, Wanda Nara hace unos días mostró por primera vez una imagen de su tratamiento y habló nuevamente acerca de cómo se encuentra.

La mediática habilitó la cajita de preguntas de Instagram para poder interactuar con sus seguidores, y fue ahí cuando uno de ellos le consultó acerca del tema. "¿Estás mejor de salud? Desde Argentina te quiero, cuídate!!", le escribió.

Wanda Nara muestra el tratamiento médico

"Fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo", habían sido las ultimas declaraciones de Wanda hasta el momento.

Así, tras la pregunta del internauta, la conductora brindó nuevos detalles y expresó: "Si, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que aman".