A los 14 años, Antonia, la hija de Mauricio Macri se lanzó como modelo y su mamá Juliana Awada explotó de amor

En las imágenes se la puede ver a la adolescente luciendo un look total denim, integrado por una hoodie de manges tres cuartos con una inscripción en la espalda que reza “Fuck I Love you”, mientras que completa el conjunto con un jean wide-leg con botamangas anchas estampado con la misma inscripción.

Cómo fue la vida de Antonia durante la presidencia de su papa Mauricio Macri

Antonia Macri, la hija menor del expresidente argentino Mauricio Macri y de la empresaria Juliana Awada, acaba de dar un paso importante que marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida: con tan solo 14 años, debutó como modelo para una marca de ropa argentina. El suceso no pasó desapercibido, ya que significó su primera incursión oficial en el mundo de la moda, un ámbito que podría convertirse en su camino profesional.

Antonia nació en 2007, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la menor del matrimonio creció en un entorno de alta exposición pública, pero siempre con un perfil reservado. Durante la presidencia de su padre, la familia estuvo inevitablemente en el centro de la escena, aunque sus padres procuraron protegerla del foco mediático directo. La joven tuvo apariciones públicas esporádicas y controladas, especialmente vinculadas a actos oficiales, actividades escolares o celebraciones familiares. A pesar del cargo que ocupaba su padre, Antonia logró vivir una vida relativamente normal en su día a día.

La adolescente estudia en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, una institución bilingüe de gran prestigio en Buenos Aires, donde mantiene una rutina académica regular. Su presencia en redes sociales ha sido mínima y casi siempre asociada a publicaciones familiares compartidas por sus padres. Quien más expresó públicamente su orgullo por ella fue su madre, Juliana Awada, que no dudó en manifestar su emoción y cariño en este momento tan especial. Tras el debut como modelo, Awada celebró a su hija con un mensaje afectuoso en redes, reflejando la emoción familiar frente al nuevo paso de Antonia.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Antonia vivió en la Quinta Presidencial de Olivos, un entorno seguro y privado que permitió preservar su infancia y adolescencia. La residencia oficial fue el centro de la vida cotidiana de la familia, además de retiros ocasionales en otras propiedades, como Villa La Angostura o Bahía Bustamante. Allí pudieron disfrutar de mayor tranquilidad, momentos de descanso y distancia del ritmo político de la agenda presidencial.