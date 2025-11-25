El imperdonable olvido de Cinthia Fernández en el cumpleaños de su hija Francesca

Embed

Cabe recordar que Cinthia Fernández también es madre de las gemelas Charis y Bella, fruto de su relación con el ex futbolista Matías Defedericio, de quien se separó en 2018.

Luego, le dedicó un emotivo posteo a su hija en ese día tan especial que vivió: "Felices 11 años mi morocha, de lunar hipnótico y mirada café que rompe mis silencios y me regala sonrisas, y ese andar que revoluciona mis sentimientos provocando un caos instantáneo".

"A veces de llantos, a veces de alegría, a veces de enojo, a veces una hormona que va piantandose, como tus años que se me fueron escapando de este calendario llamado vida, que un día miré y pestañeando me hizo ver una bebé y hoy una inminente mujercita. Que nadie te apure, que nada te asuste. Yo siempre voy a estar. Te amo terremoto", finalizó con emoción.

cinthia fernandez posteo cumpleaños 11 hija francesca

Yanina Latorre durísima contra Cinthia Fernández

Está claro que Yanina Latorre y Cinthia Fernández no tienen una buena relación y en los últimos días volvieron a estar enfrentadas públicamente.

La conductora de SQP (América TV) cuestionó a la mediática por promocionar en redes un estudio jurídico, algo que derivó en una catarata de críticas de colegas y panelistas, quienes la acusaron de publicitar servicios legales sin ser abogada. Al enterarse de esto, Cinthia aclaró en charla con el ciclo Puro Show (El Trece) que “no se presentó como abogada”.

Luego, Yanina Latorre le contestó con todo desde LAM:"No me hago la picante. Hablo con contundencia y fundamentos. Ella no es abogada, no sé cómo puede discutir lo que dice Elba Marcovecchio".

"Agresiva no fui. Ella fue agresiva en las historias que hizo, hablando y puteando contra Elba Marcovecchio, diciendo que le roba plata a Icardi. No tengo la menor idea de lo que habla, pobrecita. La que picantea y está enojada es ella, porque opino y digo lo que pienso, y a ella le molesta eso: que opine", continuó su firme descargo.

En ese sentido, cuestionó la forma en que Fernández estudia abogacía por canje de publicidad: "Me parece poco serio que estudie de canje. Es un pensamiento que no voy a cambiar. Ella llora y dice que no tiene una mamá y un papá que le pague la universidad privada como a mi hija. No sé por qué se mete con ella. Mi hija es abogada, se recibió en la Universidad Di Tella porque decidió ella.

"Tengo otro hijo que estudia Derecho, que se recibe el año que viene, y no habla las pavadas de Cinthia Fernández. Va a la UB porque le gustó. También podría estudiar en una del Estado; que no hace falta pagar", cerró su postura.