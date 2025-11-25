El Puma Rodríguez protagonizó un escándalo en pleno vuelo y lo bajaron del avión en Quito: el video

Embed

"No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", señalaba el cantante con su teléfono en mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.

Y frente a la inicial negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahorita!". Al tiempo que continuó ofuscado: "No puede hacer esta filma(ción) y todo!. Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!"

Tras ello, el popular intérprete de Agárrense de la manos y tantísimos otros éxitos latinos, no tuvo más remedio que sacar su maletín del portaequipaje interno y bajarse del avión. Así las cosas, de acuerdo al noticiero de Telemundo hasta el momento la compañía aérea no se ha pronunciado al respecto sobre el incidente que dejó a pie a El Puma Rodríguez.

Puma Rodríguez dicusión en avión - captura

Cómo fue el complejo trasplante que le salvó la vida a El Puma Rodríguez

A finales de 2017, la vida del célebre cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez dio un giro decisivo. A los 74 años, enfrentaba las consecuencias de una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que cicatriza los pulmones y dificulta severamente la respiración. Tras un largo proceso médico y emocional, el artista recibió la noticia de que solo un doble trasplante de pulmón podría garantizar su recuperación y ofrecerle una nueva oportunidad de vida.

El procedimiento se realizó el 17 de diciembre de 2017 en el Hospital Jackson Memorial de Miami, uno de los centros más reconocidos en este tipo de cirugías de alta complejidad. Allí se le reemplazaron ambos pulmones por órganos donados, en una operación que implicaba grandes riesgos, especialmente por su edad y estado de salud. Sin embargo, la intervención fue un éxito y, en enero de 2018, Rodríguez recibió el alta médica para comenzar con su rehabilitación.

Puma Rodriguez operado

La recuperación fue considerada casi milagrosa. Pacientes de su edad y con una condición tan avanzada rara vez son candidatos para cirugías de este tipo, y menos aún logran una evolución tan positiva en poco tiempo. El Puma, profundamente agradecido, expresó que “Dios hizo el milagro a través de los médicos”, destacando su fe y el profesionalismo del equipo que lo trató. Su espiritualidad tuvo un rol clave durante todo el proceso, ayudándolo a mantener el ánimo incluso en los momentos más delicados.

El cantante atravesó episodios de angustia antes de la operación, plenamente consciente de la gravedad de su estado. Llegó incluso a despedirse de sus seres queridos, asumiendo que el final podía estar cerca. No obstante, su fortaleza emocional y su fe renovada lo sostuvieron mientras enfrentaba la recuperación posoperatoria, que incluyó tratamientos para evitar el rechazo de los órganos y una intensiva rehabilitación física para retomar, paso a paso, su vida personal y artística.

Hoy, el doble trasplante del Puma Rodríguez es recordado como uno de los momentos más trascendentes de su vida, un renacer que marcó para siempre su historia y su legado artístico.