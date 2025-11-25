Moria Casán y Luis Ventura aniquilaron a Jorge Rial con durísimas frases: "Explotaron los..."

“Celos”, afirmó sin vueltas Ventura. Y luego amplió: “Mirá, yo te cuento algo de la intimidad de un camarín de dos por dos donde nos cambiábamos, si no me equivoco era el 101".

"Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos, él vino y me dijo: ‘vení, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’", continuó el periodista.

"Final de la historia: un año después él salía a escena disfrazado con vos de astronauta", sentenció Luis. A lo que Moria recordó al instante: "Ah claro, lo llevé a La revista de Buenos Aires".

Y agregó: “Sé de la guerra que te hicieron, después limamos las diferencias, qué se yo. Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa pero descarto a la gente que de pronto no hace bien. Vaselina, vaselina...".

"Yo seguí viviendo hasta que los celos explotaron y alguien no los aguantó más. Después de esa temporada hicimos Alegría ortomolecular que vos dirigiste, yo hice teatro infantil con Panam y después me fui con Fort que gané 200 mil dólares en un verano y todo eso lo hizo explotar", finalizó Luis Ventura sobre los motivos de su pelea con Jorge Rial.

Embed

Picante definición de Moria Casán sobre la vuelta de Bandana y el caso Lowrdez Fernández

Moria Casán habló en su programa La mañana con Moria (El Trece) sobre el regreso a los escenario de Bandana y dejó una serie de frases polémicas con un fuerte consejo para las integrantes del grupo pop.

El grupo hizo su primer presentación antes de la gira por sus 25 años en lo que marcará su regreso de manera oficial a los shows tras 11 años de ausencia y en medio de evidentes diferencias entre las integrantes Lowrdez Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y Lissa Vera.

Moria Casán contó que habían hablado tanto con Lowrdez como Lissa y fue allí que la diva tiró una frase que generó reacciones, sobre todo entre sus compañeros y en las redes sociales.

"¿Habló Lowrdez? Qué bueno. ¿Y se le entendió? Porque últimamente está muy medicadita. Muy medicada está es chica", lanzó picante la conductora.

Y en ese sentido recordó que "el otro día fui meme porque la desperté a Lissa" para entrevistarla en su programa y agregó contundente: "Tienen que llenar un Movistar, tienen que volver con todo, entonces menos dramas, menos angustia, menos desprolijidades y presentadas más arregladas y en mejor estado. Vamos, que esto es show y que cuidar esos aspectos".